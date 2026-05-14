Laura de Barra, experta en limpieza del hogar: "Uno de los mayores errores que comete la gente a la hora de cuidar su ropa es lavarla demasiado"

Una persona mete un par de pantalones vaqueros en la lavadora, en una imagen de archivo.

Lavar en exceso la ropa no solo puede hacer que pierda la intensidad de su color, sino que puede llegar a dañar sus fibras. En su lugar, expertos en limpieza como Laura Barra aconsejan un lavado con menos frecuencia y a temperaturas más frías. "Uno de los mayores errores que comete la gente al cuidar su ropa es lavarla en exceso. Cada vez que una prenda entra en la lavadora, pierde algo, desde fibras hasta tinte", advierte en una entrevista con The Guardian.

También se aconseja seguir las instrucciones de la prenda. "Casi siempre es mejor, si las instrucciones de la prenda indican que se puede lavar a máquina, usar agua fría, centrifugado lento y poco detergente. Si es una mezcla, prioriza la fibra más delicada, que suele ser una natural, como la lana", agrega. Lavar con agua fría no solo ayudará a cuidar mejor tu ropa, sino que además te ayudará a reducir el consumo energético.

Hay algunas prendas que nunca deberían introducirse en la lavadora, tal y como recuerda Da Barra. Algunas de ellas son las prendas de punto, aquellas confeccionadas con lana, cachemir o fibras naturales; o la seda. "Piensa en la lana y el cachemir como si fueran cabello", afirma la experta.

"También contienen proteínas que requieren un cuidado delicado, ya que provienen del pelo animal. Esto significa que necesitan un trato especial. Yo usaría champú para bebés o un detergente para seda o lana. El fregadero de la cocina es ideal. Simplemente añade el detergente al agua tibia (la mayoría de las prendas delicadas no toleran bien el calor), déjalas en remojo unos 30 minutos y luego enjuágalas. Me gusta enjuagar el detergente con un colador para evitar que se estiren", añade.

Aquellos que no quieran complicarse la vida y lavar a mano la ropa, bien sea por falta de tiempo o por ganas, puede programar un lavado para prendas delicadas, el cual suele servir para los tejidos mixtos. Sin embargo, las prendas que sean más delicadas necesitarán de un lavado de mano, pues es la opción más segura.

La importancia de un buen secado

Resulta igual de importante el secado que el lavado, especialmente en la ropa delicada que cuidadosamente te has dedicado a secar de forma previa a mano (si has seguido nuestros pasos). Para ello, debes "exprimir suavemente la ropa mojada y luego hacer el equivalente a un ciclo de centrifugado".

Después, "coloca una toalla seca sobre el escurridor, pon la prenda extendida encima y enróllala. Esto eliminará el exceso de humedad y luego puedes dejarla secar extendida sobre una toalla limpia y seca". Recuerda que colgar ropa delicada cuando está mojada puede dañar la prenda por el peso de las fibras hacia abajo.

Usa detergentes suaves

El tipo de detergente que utilizas es igual de importante para conservar las prendas delicadas en buen estado que el resto de pasos. No todos los productos sirven: algunos pueden deteriorar las fibras, alterar los colores o dejar residuos.

Elige un detergente específico para prendas delicadas.

para prendas delicadas. Evita lejía o productos agresivos.

Usa poca cantidad para evitar residuos.

Separar la ropa delicada también es importante para evitar daños durante el lavado, pues al estar hechas de tejidos más frágiles pueden deteriorarse fácilmente si se mezclan con otras más pesadas como vaqueros, toallas o prendas con cremalleras y botones.