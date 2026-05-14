Margarita de Dinamarca, ingresada en el hospital tras sufrir una angina de pecho

Margarita de Dinamarca en el almuerzo en el Ayuntamiento de Estocolmo por el 80º cumpleaños de su primo, el rey Carlos Gustavo de Suecia

Llegan malas noticias desde Escandinavia. La casa real danesa comunicó en la tarde de este jueves 14 de mayo de 2026 que la reina margarita ha sido ingresada en el Rigshospitalet de Copenhague.

"Su Majestad la Reina Margarita ha sido ingresada esta tarde en el Rigshospitalet al haber sufrido una angina de pecho", señala el texto oficial sobre la madre de Federico X de Dinamarca, que cumplió 86 años el pasado 16 de abril.

"La reina Margarita permanecerá hospitalizada durante el fin de semana para observación y exámenes adicionales", añadió el comunicado, que señala además que la paciente se encuentra "cansada, pero de buen humor".

Además, la casa real danesa ha indicado que se irán proporcionado novedades a medida que haya algo más que contar. Teniendo en cuenta que la reina Margarita va a permanecer al menos todo el fin de semana en el hospital, es probable que se vaya comunicando si continúa estable, si mejora o si se produjera un empeoramiento.

Margarita II de Dinamarca, que reinó entre el 14 de enero de 1972 y el 14 de enero de 2024, fecha en la que abdicó en su hijo Federico, ha sufrido una angina de pecho. Como indica la Clínica Mayo, esta dolencia es un tipo de dolor en el pecho que se produce "por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. Es un síntoma de una enfermedad de las arterias coronarias". Los síntomas incluyen un dolor opresivo o presión en el pecho.

Unas semanas entre pérdidas y grandes acontecimientos

Casualidades de la vida, este problema de salud ha tenido lugar el día del 22º aniversario de boda de Federico y Mary de Dinamarca, que se casaron el 14 de mayo de 2004 en Copenhague.

Vincent y Josephine de Dinamarca con sus padres, sus hermanos y su abuela Margarita de Dinamarca en su confirmación Karen Rosetzsky | Kongehuset

También ha llegado tras unas semanas de alegrías y penas para la familia real danesa. Por un lado, el 11 de abril de 2026 moría en Tasmania, Australia, el padre de la reina Mary. John Donaldson tenía 84 años.

Exactamente una semana después se produjo la confirmación de Vincent y Josephine de Dinamarca, evento que decidieron no cancelar y que contó con la presencia de Felipe VI, padrino del príncipe Vincent, y que aprovechó la ocasión para dar el pésame en persona a Mary de Dinamarca.

El 30 de abril, los reyes Federico y Mary y la propia reina Margarita, así como su hermana Benedicta, se desplazaron a Estocolmo para participar en los actos por el 80º cumpleaños del Carlos Gustavo de Suecia, primo hermano de Margarita y Benedicta. Fue la última vez en la que se pudo ver públicamente a la que fuera monarca danesa antes de su angina de pecho.

Los acontecimientos prosiguieron el 2 de mayo, cuando Athena, nieta menor de Margarita, celebró su confirmación. Sin embargo, al celebrarse en Washington, donde la condesa reside con sus padres y su hermano Henrik, no asistieron ni su abuela, ni sus tíos Federico y Mary, ni los hijos de estos.