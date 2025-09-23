Dua Lipa vuelve a posicionarse: despide a su manager por tratar de boicotear la actuación proPalestina de Kneecap 

Ni las estrellas del pop están sin posicionarse ante lo que está ocurriendo en Gaza. Dua Lipa, que se encuentra inmersa en los conciertos en EEUU como parte de su gira Radical Optimism ha despedido a su agente por tratar de boicotear la actuación del grupo de rap proPalestino, Kneecap en el Festival Gastonbury.

Según informa The Mail on Sunday, la cantante no vio con buenos ojos que su representante se mostrara en contra de la actuación del grupo irlandés, asumió que era partidario de la guerra en Gaza y pidió a la agencia William Morris Endeavor, a la que pertenece, que lo sustituyese. "Ella lo ve como un partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos y eso quedó muy claro a través de la carta que firmó y envió a Michael Eavis", dijo una fuente al tabloide británico.

Levy habría firmado una carta al director del icónico festival británico, Michael Eavis, y a su hija, Emily Eavis, pidiendo que los raperos de Belfast abandonasen el festival ya que calificó sus cánticos "apología del grupo terrorista Hizbulá" y por pedir la muerte de las FDI, las Fuerzas de Defensa Israelíes.

A pesar de que el apoyo de Levy le costase el trabajo, las distintas presiones contra Kneecap, sí hicieron que la actuación del grupo irlandés no se emitiese en la BBC, ya que uno de sus miembros Liam Óg Ó hAnnaidh (conocido como Mo Chara) había sido juzgado esa misma semana tras una denuncia de la policía británica por enaltecimiento del terrorismo después de que sacar una bandera de Hezbolá en un concierto en noviembre de 2024.

Finalmente, salió en libertad bajo fianza contando además con un importante apoyo popular. Fue tal el apoyo del público a Kneecap, que una marea de banderas palestinas inundó su concierto en el Glastonbury, teniendo que cerrar el acceso al escenario para evitar avalanchas.

Tampoco es la primera vez que Dua Lipa se pronuncia a favor de Palestina ni denuncia la situación de Gaza, ya que lo lleva haciendo desde que se intensificaron los ataques isrealíes en 2023. En diciembre de ese mismo año pidió el alto en fuego en Gaza y escribió: "Cada día que pasa, me duele el corazón por el pueblo de Israel y Palestina. Dolor por las vidas perdidas en los horribles ataques en Israel. Dolor al ser testigo del sufrimiento sin precedentes en Gaza, donde 2,2 millones de almas, la mitad de ellas niños, soportan penurias inimaginables".

También lo hizo en mayo de 2024, cuando compartió la imagen viral de #AllEyesOnRafah para denunciar el "genocidio israelí" sobre la Franja. "Quemar niños vivos nunca puede justificarse. El mundo entero se está movilizando para detener el genocidio israelí. Por favor, muestren su solidaridad con Gaza", escribió entonces.

