Dwayne Johnson, 'La roca', no puede evitar emocionarse tras recibir una ovación de quince minutos en Venecia

Las grandes estrellas del cine están estos días en el Festival de Venecia para presentar sus nuevas películas. Como cada año, en la ciudad italiana se puede empezar a hablar de algunos candidatos al Oscar y también se confirman algunas de las películas de las que se hablará durante todo el otoño e invierno.

En esta edición, uno de los grandes protagonistas ha sido Dwayne Johnson, La roca, que ha presentado The Smashing Machine, una cinta que narra la vida de un luchador de artes marciales y los altibajos que atraviesa mientras intenta llegar a la cima.

Durante la rueda de prensa de presentación, el actor dejó claro que estaba nervioso porque era su primera vez en el festival. Johnson, uno de los actores más exitosos y mejores pagados de la industria, puede marcharse del festival tranquilo después de recibir este lunes una larga ovación por su trabajo.

El patio de butacas del festival rompió a aplaudir durante quince minutos tras la proyección de la película y, ante la situación, el actor no puedo evitar emocionarse y romper a llorar por el apoyo. "No habíamos visto tanta emoción en el Lido desde que Brendan Fraser arrancó su campaña por el Oscar aquí hace cuatro años con La ballena", comentó el periodista de Variety Ramin Setoodeh.

La crítica se ha rendido ante Johnson por su interpretación, calificándola como "maravillosa" o "una revelación". "Dwayne Johnson te hará llorar", ha escrito el portal The Playlist después de haber visto la película.

Todo apunta a que The Smashing Machine supondrá un antes y un después en la carrera de La roca, encasillado desde hace años como actor de taquillazos, algo a lo que él mismo se refirió en la rueda de prensa de presentación de la cinta en el festival.

"Persigues la taquilla y la taquilla puede ser muy vistosa y empujarte hacia una categoría... He tenido miedo de profundizar, ser intenso y crudo hasta ahora", reveló ante la prensa.