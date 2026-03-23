El actor de 'Peaky Blinders' Barry Keoghan denuncia que ha tenido que "esconderse" por el acoso que recibe por su físico: "Me ha hecho encerrarme en mí mismo"

Aunque desde fuera se pueda considerar el éxito de un actor en salir en grandes superproducciones, en lograr nominaciones a premios o trabajar con los principales cineastas a nivel internacional, lo cierto es que la fama esconde en muchos casos lugares que no siempre son amables.

Es el caso de Barry Keoghan, que recientemente ha estrenado la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, la última parte de la aplaudida ficción de Netflix, y actualmente se encuentra rodando el biopic de The Beatles a cargo de Sam Mendes, donde dará vida a Ringo Starr.

No obstante, el actor ha confesado en una entrevista concedida al programa The Morning Mash Up de SiriusXM, que en los últimos años se ha visto obligado a "esconderse" por el odio que ha recibido en redes sociales debido a su apariencia. "Hay mucho odio en internet", señaló.

"Hay muchos insultos sobre mi apariencia, y ya es demasiado tarde; ya sabes, todo el mundo pasa por eso... pero me ha hecho aislarme. Me ha hecho encerrarme en mí misma, no querer ir a sitios, no querer salir", detalló entonces.

De hecho, el actor no dudó en poner el foco en los problemas que le estaba causando este odio que recibía por su físico en redes sociales: "Te lo digo con absoluta sinceridad. Se está convirtiendo en un problema".

Para él, este acoso le llevó a retirarse de las redes sociales y cerrar su cuenta de Instagram en 2024, aunque admitió seguir siendo curioso para mirar los comentarios que dicen de su asistencia a los eventos en internet. "Y si asisto a un evento o voy a algún sitio, uno quiere ver cómo se recibe. Y no es agradable, ¿sabes?", añadió.

De hecho, admitió que debido a esto dejó de asistir a numerosos eventos y alfombras rojas: "No tengo que esconderme porque ya me estoy escondiendo... De hecho, no voy a ciertos lugares por estas razones".

El intérprete puso sobre la mesa que esta retracción a la hora de mostrarse públicamente en eventos puede tener consecuencias en su carrera como actor, por ejemplo, a la hora de recibir menos papeles, pero también que esos comentarios pueden afectar a su hijo, de cuatro años, fruto de la relación con su expareja Alyson Sandro.

"Cuando eso empieza a influir en tu arte, se convierte en un problema porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla", añadió. "Es decepcionante para los fans, pero también es decepcionante que mi hijo tenga que leer todo esto cuando sea mayor", declaró el actor, que se mostró agradecido por los fans que le apoyan a pesar de estos comentarios.

"Es muy agradable participar en sesiones de preguntas y respuestas, hablar con la gente, estar ahí con ellos, responder a sus preguntas y entregarme por completo. Esa es la parte buena", detalló el actor.

El actor ha sido dos veces nominado a Mejor actor de reparto y Mejor actor al Globo de Oro y una en la categoría de reparto al Oscar, por su trabajo en Almas en pena de Inisherin (2022). Con esta cinta, el irlandés logró el premio BAFTA a Mejor actor de reparto, galardón al que volvió a estar nominado en 2024, esta vez en categoría protagonista, por Saltburn (2024).