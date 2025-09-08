El guiño a Britney Spears de Sabrina Carpenter en los MTV VMA (con chapuzón incluido)

Sabrina Carpenter se ha alzado como una de las esperanzas más frescas del pop internacional. Los éxitos cosechados con Short N' Sweet con hits como Espresso, Please, please, please o Taste le valieron grandes éxitos y reconocimientos el pasado 2024 y este 2025 todavía sigue recibiendo galardones por ello, como es el MTV VMA a Álbum del año que ha recibido este domingo.

La artista, que hace 10 días publicó su trabajo Man's best friend acompañado de una sonada polémica por su portada, calificada por algunos como machista o denigrante para la mujer, fue una de las triunfadoras de la noche con tres premios, junto a Ariana Grande que también se llevó tres y Lady Gaga, que logró cuatro astronautas.

Carpenter ya marcó tendencia en la gala del pasado año con su comentado beso con un alien después de las palabras de Trump en la que los comparaba con las personas trans y este tampoco ha querido dejar a nadie indiferente.

Se subió al escenario a través de una alcantarilla para interpretar su último single, Tears, con una marcada estética ochentera, rodeada de bailarinas trans, drag queens y con un mensaje muy claro de apoyo al colectivo LGTBIQ+ en su puesta en escena en la que ha incluido pancartas como "Love each other" o "Protect the dolls" (en referencia en especial a las mujeres trans).

Con esta idea, que en su videoclip plasmó en una suerte de guiño a The Rocky Horror Picture Show, Carpenter ambientó su actuación en un callejón que bien podría recordar a las icónicas escenas de Fama, pero donde además quiso hacer un guiño a otra diva pop: Britney Spears.

Tal y como han recordado numerosos usuarios de X, Carpenter, tras realizar un breve cambio de vestuario en una cabina telefónica, se queda con un top plateado de pedrería y hace un dance break bajo el agua —sí, también podría ser Flashdance— que recordó a la actuación de Spears en los MTV VMA de año 2000, donde interpretó un medley de sus temas (I can't get no) satisfaction y Oops... I did it again.

Este no es el primer homenaje que hace Carpenter en esta cita, el pasado 2024 lució en la alfombra roja un vestido vintage diseñado por Bob Mackie que recreaba un icónico vestido de Madonna blanco, con escote corazón y pedrería que llevó en los Oscar de 1991 y que, a su vez, rendía homenaje a Marilyn Monroe y al glamour del Hollywood clásico.