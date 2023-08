Este es el caché de Bad Gyal y los conciertos que le quedan este 2023

Una noche de fiesta viene acompañada, vayas a donde vayas, de la música de Bad Gyal. La de Barcelona irrumpió en el panorama de la música urbana hace menos de una década con letras de marcado carácter feminista que se bailan cada noche en todos los garitos y discotecas españolas. Y ahora, que se encuentra en el punto álgido de su carrera, es de las artistas más cotizadas del mundillo.

Ello se puede apreciar en el alto caché que tiene la artista. Por cada concierto que Bad Gyal da sin cobrar entrada, el contratante ha de pagar un total de 90.000 euros por el espectáculo, además de lo que cuesten el alojamiento y otros gastos que precise la cantante, según elPlural.com.

La catalana se encuentra inmersa en una gira con la que ya ha recorrido gran parte del mapa nacional y que la llevará por América. Estas son algunas de las fechas que tiene ya cerradas en lo que queda de año:

1 de septiembre: Santander (Camping Virgen del Mar)

2 de septiembre: Salamanca (ESPACIO MÁS)

8 de septiembre: Mairena del Aljarafe (Centro Hípico)

13 de octubre: México (Pepsi Center WTC)

3 de noviembre: Oslo (Rockefeller)

30 de noviembre: Santiago (Movistar Arena)

1 de diciembre: Lima (Arena 1 Costa Verde)

9 de diciembre: Parque Metropolitano Simón Bolívar

Un icono feminista

La industria musical está cambiando. El machismo intrínseco a la misma va, poco a poco, desapareciendo y, actualmente, el panorama está cada vez más lleno de mujeres. Y es gracias a que han dado paso a personalidades como Bad Gyal. Pero, según la artista, todavía queda un largo recorrido.

“A mí lo que me molesta es la doble moral, porque yo me paso muchas horas hablando por las mujeres de esta industria, por lo que yo pienso. Haciendo entrevistas, me preguntan mi opinión y me hacen hablar personalmente de lo que yo pienso", apuntaba la cantante a Efe.

"Sigue habiendo mucho machismo en la industria, las mujeres estamos muy limitadas" Bad Gyal

"Y luego sigue habiendo mucho machismo en la industria, mucha censura, las mujeres estamos muy limitadas y a la mínima que enseñas un poco de carne estas out", apostillaba.

En cualquier caso, ya sea a ritmo de trap —un género que combina el rap con el reguetón o el dancehall—, o en las entrevistas que concede, habla de la libertad sexual femenina y toca otros temas que tienen que ver con la conciencia de clase.