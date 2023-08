Todo se apaga en un concierto de Luis Fonsi y el cantante alucina con lo que ocurre después

El pasado viernes, el artista puertorriqueño Luis Fonsi, dentro de su Tour 2023, ofreció un concierto en Cabra (Córdoba) que para el cantante de Despacito ha sido uno de los más especiales, como así reconoció en su perfil de TikTok.

Unas 2.500 personas llenaron el Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz de la localidad cordobesa para disfrutar de los ritmos latinos de Fonsi. Hasta que en un momento dado, el escenario se quedó sin sonido.

"Pasó algo que nunca me había pasado. Cuando empecé a cantar Corazón en la maleta, justo en el comienzo de la canción, en el primer verso, se nos fue la corriente, toda la electricidad del anfiteatro", explica el cantante a sus seguidores. "Nosotros seguimos tocando y cantando, aunque en realidad pues no se escuchaba. Pero no paramos, los bailarines siguieron bailando y nosotros seguimos porque el público no dejó de cantar", continúa.

"Es una de esas cosas que se quedarán grabadas para siempre", asegura emocionado el cantante que muestra cómo el público, a pesar de todo, siguió cantando y vitoreando al artista que alucinó con el público.