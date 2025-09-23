Eva Amaral se ve afectada por los incendios: sufre una crisis respiratoria que obliga a retrasar conciertos de su gira

La cantante Eva Amaral, del dúo zaragozano Amaral, sufrió el pasado sábado una crisis respiratoria durante su concierto en Tarragona por la que tuvo que ser atendida en pleno directo. "Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semanas", señalaron en redes sociales este lunes.

Además, destacaron que la dolencia había sido "agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona", ya que Eva Amaral reside en una casa en una zona rural en la Ribeira Sacra y se vio afectada por los focos entre el cañón del Sil y el río Cabe. De hecho, ella misma compartió un vídeo horas antes del concierto en el que mostraba el humo del fuego.

"Aquí el aire es irrespirable. Entre ayer y hoy muchos de los paisajes que forman parte del libreto y los vídeos de Dolce Vita han sido pasto de las llamas. No tengo palabras. Tristeza, impotencia y miedo… Mucho miedo de ser alcanzados por el fuego impredecible, escribió la artista en sus redes sociales.

En el comunicado, el dúo compuesto por Eva Amaral y Juan Aguirre, quiso agradecer al equipo de emergencias que la atendió. "Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos", recalcaron y aseguraron que era "cuestión de tiempo" la recuperación de la vocalista.

Un día más tarde, este martes, Amaral anunció a través de sus redes sociales que, debido a esta dolencia, se veían obligados a retrasar varios conciertos de su gira Dolce Vita, en la que se encuentran inmersos. En su mensaje recordaron que Eva sufre una "una infección en las vías altas y se encuentra en proceso de recuperación".

Entre las modificaciones realizadas, se encuentra el aplazamiento del concierto en La Palma del 27 de septiembre al 18 de octubre, aunque han informado que las entradas ya vendidas "siguen siendo válidas" para la siguiente fecha.

Además, anunciaron que no participarán en el ciclo Local de ensayo organizado por la emisora Europa FM, el 25 de septiembre, y que Eva Amaral tampoco podrá colaborar en el recital de Eladio y Los Seres Queridos que iba a tener lugar el próximo 3 de octubre.

La banda ha querido agradecer "los esfuerzos de todos los profesionales implicados" y esperan que los conciertos se "puedan llevar a cabo lo antes posible y con Eva totalmente recuperada".