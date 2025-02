Amaral: "Las libertades de las que ahora disfrutamos han sido peleadas y conseguidas a base de sudor y sangre"

"Vivir como un rompehielos, tengo el casco de acero, una coraza que parte por la mitad todos los miedos. Abrir camino en la piedra, soy cantante y cantera. Voy a tallar la roca hasta que salga lo que yo quiera". El estribillo de de Rompehielos, uno de los adelantos de Dolce Vita, el último disco de Amaral no podría definir mejor el estado del dúo zaragozano, que sigue cosechando éxitos al estilo más tradicional, tanto a nivel de producción como de tiempos. 26 años después, Eva y Juan siguen abriendo caminos.

Seis años desde su último disco, Salto al color, parecen una eternidad en la era de la inmediatez del streaming, más aún teniendo en cuenta que Amaral ha tenido poco descanso. "Quietos no hemos estado", bromea Eva. Giras interminables de conciertos, incluido un WiZink pospuesto por la pandemia del covid-19 y festivales combinado con la composición.

Aunque aseguran que han alargado los tiempos de trabajo para un nuevo disco, una decisión a contracorriente de cómo funciona hoy en día la industria, ambos tienen claro que si quieren girar y estar controlando tanto sus directos como la composición y la producción de sus discos, los espacios deben ser más amplios.

El dúo se da cita con El HuffPost en el madrileño hotel Hyatt Centric Gran Vía apenas dos días después de haber actuado en los premios Goya y dentro de una vorágine de entrevistas promocionales de este nuevo trabajo, que han presentado en escenarios como el Benidorm Fest.

Aunque esta vida "estresante" pueda marear, la filosofía que quieren transmitir con este trabajo es muy distinta: la de encontrar un edén, un paraíso utópico y ficticio en el que encontrarse y tomar el control del tiempo y las decisiones. No sin perder ojo a la naturaleza, una conexión que mantiene el grupo desde hace años y que les sirve mediante halcones, pájaros, fuego y tornados.

En estos 26 años en la música la banda ha cosechado a partes iguales éxitos y alguna que otra rencilla. Eso sí, sin encumbrarse únicamente en los éxitos ya que niegan, como dicen en la canción homónima Dolce Vita, ser "la voz de una generación" y prefieren mirar a su espejo del pasado a través de versiones de otros grupos de sus grandes himnos. "Peleamos mucho", bromea Eva. "Sí, seríamos como Liam y Noel pero de Zaragoza y sin insultarnos por las redes", añade Juan. Sin embargo, sin esa magia, esa interacción y ese "caos" como ellos mismos bautizan al proceso de creación no sería posible componer como lo hacen.

Transparentes y en el que para ellos es "su disco más personal", Eva y Juan se "desnudan emocionalmente" en este nuevo trabajo, pero también se mantienen firmes en un presente y si revisitan el pasado es a través de los ojos de otros artistas. "Quizá nos influye más eso, la manera de frasear de otros músicos, que lo que nosotros hemos hecho", explica Juan.

Cuando os sentasteis a plantear este Dolce Vita, ¿teníais ya esa idea de crear un paraíso ficticio, este edén o fue algo que fue surgiendo de cómo os encontrabais en ese momento?

Eva Amaral: Yo creo que nos lo hemos ido encontrando realmente. O sea, hemos ido poniendo en común ideas desde hace algo más de cinco años que sacamos el anterior disco.

Nos ha dado tiempo a pasar por muchísimos lugares, idílicos e infernales, por todos ellos, así que cuando fuimos poniendo ideas en común y ordenando un poco todo el caos que había creativo, sí que nos dimos cuenta de que las canciones que íbamos a elegir para el disco —porque teníamos muchísimas canciones y estábamos intentando abarcar muchísimo— sí que nos encaminaban hacia un lugar, hacia un relato que nos parecía curioso y que de alguna manera era como una historia que habíamos inventado canción a canción, como si fuera una película en la que cada canción era una secuencia.

Y el título precisamente, ¿tiene algo que ver con la película de Fellini o no?

Juan Aguirre: No, no, o sea, digamos que referencia totalmente el clásico de Fellini, pero realmente yo creo que utilizamos la idea de Dolce Vita como un símbolo, como una especie de refugio, incluso con un punto, que tampoco tiene por qué ser siempre físico. Sí que hace referencia a reencontrarte con la naturaleza, pero también contigo mismo y tendría que, igual tiene que hacer referencia más a un punto de tener equilibrio. Aunque Iván Ferreiro ya nos ha enseñado que "el equilibrio es imposible", Dolce Vita tiene algo de ideal, de ideal buscado, pero que a lo mejor es un poco utópico.

Y hablaba Eva de que habéis tenido muchos momentos buenos y muchos infiernos. De hecho en la presentación el otro día comentasteis que no se imaginaba la gente cómo erais dentro del estudio que habíais discutido para este disco, es verdad que la gente al veros tantos años trabajando juntos no se puede imaginar eso, ¿cómo lo lleváis tras 25 años trabajando juntos?

Juan: Pues hombre, hemos vivido muchísimas cosas juntos porque empezamos siendo muy jovencillos y también muy inexpertos. Te metes en un mundo que es la expresión artística y, claro, la ignorancia es muy atrevida. Empiezas a hacer canciones porque necesitas escucharlas quizá, las hacemos en la intimidad. Luego pues claro, los dos creo que tenemos unas visiones como muy propias de cómo tienen que sonar las cosas o cómo nos imaginamos las cosas. Sí, peleamos mucho, pero porque estamos muy acostumbrados a decirnos todo y nos conocemos mucho.

Eva: En realidad somos dos personas componiendo, nos faltaría una tercera para hacer un desempate.

Juan: O para pelear más, no sé.

Eva: Pero claro, cuando uno tiene una certeza y el otro tiene la otra, a ver quién nos saca de ahí.

Juan: Sí, seríamos como Liam y Noel pero de Zaragoza y sin insultarnos por las redes. Pero también te digo que hay veces que igual que podemos pelearnos mucho por una parte de una canción o por cómo imaginamos una canción, que cuando se alinean los planetas de pronto llegamos a sitios a los que no llegaríamos ni Eva sola ni yo solo. De pronto tenemos una parte de una canción, estamos improvisando y surge una chispa y de pronto, encontramos una parte que mola mucho.

Nuestro proceso para hacer discos es así. Es dejarnos introducir un poco en el caos, porque al final aunque tú quieras hablar del mundo, realmente estamos hablando de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Creo que la discusión y las peleas forman parte de nuestra manera de componer.

Habéis tardado como decís seis años desde Salto al color, hoy en día se tacha a cualquier grupo que se vaya ese tiempo a componer de que se retira o se ponen este tipo de titulares. Además, los tiempos de creación desde que empezasteis han cambiado muchísimo, ¿cómo vivís con ese cambio del streaming, de estar continuamente produciendo, haciendo colaboraciones?

Juan: Pues mira, nosotros cuando empezamos sacábamos los discos cada menos tiempo, lo que pasa es que las giras cada vez se alargan más y nosotros no delegamos casi nunca, ni en equipos de composición ni nada. Lo componemos nosotros todo, intervenimos en la producción, en la elección de sonidos, en los arreglos... y estamos muy encima de todo lo que está en nuestras giras, entonces realmente son los tiempos que necesitamos. Lo que sí deberíamos es organizarnos un poco mejor, ¿verdad?

Eva: Sí, pero bueno, también hay que vivir (risas). Yo creo que los tiempos que ahora se manejan me parecen muy bien y muy respetable para todo el mundo, pero nosotros hemos necesitado este tiempo para hacer este disco así. Creo que está bien tomar el control de cómo quieres hacer las cosas y decidir tú de qué manera y en cuánto tiempo quieres hacer las cosas.

A mí me hubiera gustado hacerlo más rápido, pero creo que hemos hecho un disco del que nos sentimos orgullosos y a lo mejor este era el tiempo que necesitábamos para hacerlo.

Y más el mensaje que transmitís con este disco, que también es un poco eso, ¿no? Es la calma, tomarse el tiempo necesario...

Eva: Sí, tomar el control de tu vida, de tu tiempo y tomar tus decisiones. De todas maneras, sí que es verdad que hemos estado seis años de gira, quietos no hemos estado.

¿Y qué papel ha jugado eso? También con el incremento del número de festivales, vosotros que habéis estado presentes en muchos, ¿qué papel juega también eso? Antes la gira era vuestra gira por España o si íbais a América, pero imagino que con los festivales es el doble de carga.

Juan: Bueno, no, porque realmente para nosotros tocar en un festival es como tocar en un concierto nuestro. Lo único que intentamos cumplir los horarios de prueba de sonido y de actuación muy bien. Todo lo bien que podemos, porque hay que tener en cuenta a compañeros, muchos de ellos amigos, pero realmente desde que salimos al escenario hasta que acabamos la energía es la misma.

Realmente no importa el formato, lo que importa es la energía y la comunicación, que suene bien y que la gente que viene a vernos escuche bien y puedan sentir la música desde la primera fila hasta la última fila. Vivimos en un mundo donde la comunicación, o sea, los conciertos, el cine, las series, la producción de los discos está en continua evolución porque estamos metidos en una revolución digital enorme que todavía está empezando porque con la inteligencia artificial vamos a vivir cosas muy alucinantes.

Esto es una manera de explicar que, a pesar de cómo la tecnología y los formatos avanzan, hay cosas que permanecen. O sea, la esencia de lo que te transmite una canción yo creo que siempre es la misma.

No va a ser lo mismo una canción compuesta por vosotros que por ChatGPT imagino.

Juan: Pues mira, yo he oído algunas escritas en ChatGPT y con los textos y tal, o sea, como...

Eva: Le dices ‘Hazme una canción como Amaral’.

Juan: Un experimento que hizo un amigo y sonaba todo correctísimo, superpulcro y superbien, pero no sonaba a nada. Imagino que la inteligencia artificial está trabajando con lo que tú has hecho, con lo que ya tienes acumulado.

Eva: No se está inventando nada de la nada, sino que está cogiendo todo lo que has hecho, lanzándolo al aire y a ver cómo cae

Juan: Y tú lo que estás intentando es siempre meterte en una calle que no conoces y por la que no has pasado.

En este disco hay también un mensaje de reencuentro con la naturaleza, que está presente en todos vuestros discos, aunque quizás más en Hacia lo salvaje, ¿ha influido tu decisión de huir de la ciudad en la composición, Eva?

Eva: Sí que fui a buscar la inspiración ahí, pero yo creo que para nosotros la naturaleza o cuando aparecen figuras sobre animales es como una especie de símbolo precisamente de esa libertad que queremos reflejar. Es esa libertad peligrosa, incluso, muchas veces, de exponerte a la vida natural, que conlleva su belleza y su crueldad al mismo tiempo. Y creo que eso es una imagen increíble de lo que es la realidad de la vida, y está ahí en el disco y la verdad es que está con nosotros desde hace mucho tiempo.

El disco sí que tiene también paisajes emocionales, no solamente es naturaleza, hay una parte que es más urbana, que quizás viene por algún sitio (señala a Juan), que compartimos ahí espacios, hay un poco un balance entre esos dos lugares, entre esos dos paisajes.

Juan: Está bien desubicarte para componer porque el entorno te influye, pero es que aunque no quisiésemos hacerlo, como nos pasamos la vida viajando, realmente es muy difícil que un día se parezca al anterior. Hay puntos en común: te despiertas, tomas un café, pero luego todo lo que te rodea, los horarios, las rutinas, como que se desaparecen y estás en un proceso continuo un poco caótico, que yo creo que para componer es un material que está bien.

Con respecto al anterior trabajo, Salto al color, habéis cambiado también mucho el sonido de las percusiones, había una base más electrónica y en este unos sonidos más rústicos. En un momento en el que muchos grupos están mirando hacia retomar el folclore y la música de raíz y demás. Vosotros como aragoneses ¿qué relación tenéis con vuestra música tradicional?

Juan: Pues de admiración y de respeto. Somos muchas generaciones, a la que pertenecemos, que hemos crecido sobre todo con música anglosajona, y que la música tradicional era la música de los festejos, de las verbenas, de las fiestas del Pilar en Zaragoza, y era la música de tus padres o de tus abuelos. Creo que hay un proceso cada vez más de volver la vista ahí.

Incluso hemos colaborado con músicos de nuestra tierra que intentan recuperar los idiomas que son más minoritarios, las formas idiomáticas de los valles pirenaicos, también los instrumentos tradicionales y la manera de tocar. Ahí hay mucho que aprender.

¿Sabes qué pasa? Que en la música, no tiene mucho sentido encerrarte tú en casa, ponerte tutoriales de YouTube y tocar. Creo que la música es un hecho que es algo físico, que tiene ritmo, que te contagia el cuerpo, que se comparte. Y la música tradicional tiene eso, que tienes que tener a alguien enfrente tocando algo para contagiarte, tiene mucho que ver con compartir.

Con la canción Podría haber sido yo y ese homenaje a Víctor Jara, ¿qué pensáis de los que dicen que hay menos libertad que antes con casos como este precisamente?

Eva: Creo que ha habido generaciones que han vivido momentos realmente terribles. La canción que dedicamos a Víctor Jara, y en realidad a todas las personas que en algún momento han podido verse en una situación tan extrema y tan terrible habla un poco de que la historia puede volver a repetirse en cualquier momento, de cómo el azar hace que estés en el lugar y el momento de un desenlace trágico, como fue en este caso. De que nadie está exento en el mundo de encontrarse o verse arrastrado en este huracán de violencia, y creo que es algo a tener siempre en mente. El hecho de que las libertades de las que ahora disfrutamos han sido peleadas y conseguidas a base de sudor y sangre.

Juan: También la canción hace referencia a Chile, que fue en América nuestra primera casa cuando salimos a tocar fuera de nuestro país. De allí nos sorprendió su cultura, su música, y también su geografía, que es curiosísima, tan abrupta, con las montañas y la Tierra del Fuego y todo esto.

Es imposible no contagiarte de los lugares por los que pasas. En el caso de Podría haber sido yo es verdad que hace referencia, que está escrita en primera persona, pero quizá se debería haber titulado Podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Tú que estás haciendo una entrevista, ella que tiene una cámara, nosotros que hacemos canciones, alguien que conduce un taxi... Podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Igual ahora tendríamos que cambiar el título.

Hablando de otro tema del disco de Los demonios del fuego, ponéis ahí vuestras vulnerabilidades, esos miedos, ¿qué parte de los temas os mostráis vosotros y qué parte la evocáis igual a otro tipo de paisajes?

Eva: Yo creo que en este disco precisamente hemos hablado más en primera persona y de una manera más directa. Efectivamente es nuestro disco más personal, aunque al final resulta que lo más personal es lo más universal, que es curioso. En todas hay, incluso en las que puede parecer una historia de ficción pues hay algo tuyo y hay algo de ficción por supuesto, hay algo que añades de alguien que te rodea, o sea que al final también es tuyo porque es de tu entorno. Creo que es el disco donde más parte de nosotros hay, o por lo menos más claramente se ve. En todos hay parte de nosotros, pero en este se ve más clarito.

Da un poco de miedo porque siempre hemos sido un poco pudorosos a la hora de hablar de las cosas de manera directa y creo que hemos perdido un poco ese pudor y nos hemos desnudado emocionalmente.

Después de tanta evolución, ¿cómo miráis a vuestros grandes éxitos a temas quizás más comerciales como Sin ti no soy nada, Te necesito o Marta, Sebas, Guille y los demás?

Juan: Nos miramos a través de las versiones que nos llegan de gente que está en su primer, segundo o tercer disco, porque nos llegan muchas versiones. Una de las buenas cosas de las redes es que la comunicación ha dado un salto enorme y muchas veces nos resulta curiosa la relectura que pueden hacer otras bandas de canciones que nosotros hemos escrito. Quizá nos influye más eso, la manera de frasear de otros músicos, que lo que nosotros hemos hecho.

Eva: Sí, iba a decir eso, que no somos muy de mirar hacia atrás realmente. Ni siquiera hacia adelante, preferimos vivir el momento en el que estamos.

Eva, es inevitable preguntarte por el Sonorama y ese gesto, ¿crees que sirvió para cambiar o no? Hace unos días vimos que se criticaba a Inés Hernand por lo mismo.

Eva: Pues lo siento, pero no quiero hablar del tema porque parece que siempre lo saco yo.

Abristeis el sábado la gala de los Goya, ¿cómo fue subir a cantar Bienvenidos con Miguel Ríos?

Eva: Muy guay, muy divertido y muy disfrutable, porque todo el peso lo llevaba Miguel y era nuestro anfitrión en Granada y fue increíble la verdad. Además somos muy mitómanos, nos encanta el cine y disfrutamos muchísimo de la gala y de andar por allí, por los pasillos viendo a unos y a otros.

Juan: Fue un regalo el compartir escenario con mucha gente a la que hemos visto en la pantalla porque es que somos superamantes del cine. Creo que hacemos canciones porque es más fácil, porque solo necesitas una guitarra, y hacer una película es muy difícil, pero adoramos el cine y fue un placer para nosotros. Gracias a la Academia por invitarnos.

Luego también cuando hemos intentado hacer una canción para una peli hemos disfrutado muchísimo, es algo que nos encanta. Lo pasamos muy bien porque como que se rompe la dinámica de la hoja en blanco, porque tú estás al servicio de un director, estás al servicio del espíritu de una película, de unas imágenes.

Vosotros no os habéis cerrado de colaborar prácticamente con ningún tipo de artista ni ningún género, habéis tenido colaboraciones desde con Estopa a grupos como Cala Vento, ¿qué os llama de un artista para hacer algo con ellos, de un abanico tan variado?

Eva: La verdad es que cuando nos llama alguien tiene que haber cierta admiración, por supuesto, y yo creo que las ganas de compartir música con otros compañeros y compañeras que siempre te enriqueces de eso y es divertido. No hacemos todas las colaboraciones que nos piden realmente porque es una locura. Además, ahora hemos estado muy encerrados haciendo nuestro disco y entonces no hemos podido hacer todo lo que nos han propuesto y muchas veces lo que nos hubiera gustado.

Siempre que participamos en algo con otros artistas o con otros compañeros de la música es para divertirse, es para aportar algo y puede ser gente que no conocemos pero admiramos o gente que admiramos y le tenemos muchísimo cariño como Estopa, que son los dos factores.