Giro de guión: 'El 47' y 'La infiltrada' ganan 'ex aequo' el Goya a la Mejor película

Parecía una gala sin sobresaltos, hasta que llegó el premio gordo, el de Mejor película: El 47 y La infiltrada han ganado el Goya ex aequo. Una situación insólita y sin precedentes que ha desconcertado durante unos segundos al patio de butacas cuando Belén Rueda ha anunciado las ganadoras.

"Qué bonito compartir esto con nuestros compañeros de El 47", han celebrado desde el equipo de La infiltrada. La cinta de Marcel Barrena sobre la lucha vecinal de Torre Baró partía como favorita después de haber ganado cuatro galardones previos y ser la más nominada de esta edición —optaba a catorce—, pero ha terminado compartiendo la gloria con la cinta de Arantxa Echevarría sobre una agente infiltrada en ETA que ha sido un fenómeno de taquilla.

Hasta que saltó la sorpresa, los Goya estaban siendo muy repartidos, premiando a muchas de las cintas nominadas. De hecho, otro de los grandes premios de la noche, el de Mejor dirección, se lo llevaron Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez por evocar parte de la historia de Los planetas en Segundo premio. La cinta consiguió tres cabezones, los mismos que La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar.

Una de las grandes favoritas de la noche, Carolina Yuste, se llevó el premio a la Mejor actriz por su trabajo en La infiltrada. "No podemos usar la herida y el dolor de la gente para sacar rédito político y cosas que solo generan violencia. Así que por favor, respeto y amor", pidió la actriz durante su discurso, en el que también reivindicó el derecho a una vivienda diga, reconociéndose "una privilegiada".

Carolina Yuste, durante su discurso tras ganar el Goya EFE

En la categoría de Mejor actor también se cumplieron los pronósticos y Eduard Fernández se alzó con el premio por Marco. Lo recibió de manos de su hija, Greta Fernández, a la que le dedicó el galardón. "El peligro del fascismo, el peligro de un saludo ambiguo, los campos de concentración... Cuidado que vienen a caballo, vienen tiempos difíciles", lamentó al recoger su Goya.

Eduard Fernández, con su Goya por 'Marco' EFE

Casi cuatro horas antes de que se entregara el premio a Mejor película, Granada dio la bienvenida a las grandes estrellas del cine español de la única forma posible: arrancando la gala con el Bienvenidos de Miguel Ríos. El artista estuvo acompañado en el escenario por Amaral y algunos de los nominados en diferentes categorías como Luis Tosar o Zoe Bonafonte.

Tras la primera actuación de la noche, y con unos cuantos problemas persistentes de sonido mediante, las presentadoras Maribel Verdú y Leonor Watling quisieron enviar un mensaje a los afectados por la DANA de Valencia. "Nos unimos a vuestro dolor, queremos estar con vosotros", manifestó Watling desde el escenario.

El emocionante discurso de Salva Reina

Salva Reina fue la primera persona de la noche en pronunciar un discurso de ganador tras ganar el Goya al Mejor actor de reparto por su papel en El 47, pero su discurso ha resonado durante toda la noche. El intérprete quiso dedicar el premio a los millones de andaluces que emigraron a Cataluña en los años sesenta.

"El 47 es una película de época, pero es muy actual, desgraciadamente", recordó el actor, que ha pedido "que no se repita la historia" que narra la película y la forma de tratar a los migrantes. "Ninguna persona es ilegal", concluyó un emocionado Reina.

En una línea similar se pronunció su compañera de elenco Clara Segura, ganadora al Goya la Mejor actriz de reparto, que dedicó el premios a todos los vecinos de Torre Baró, defendiendo que "la tierra no nos pertenece".

La reivindicación de Aitana Sánchez-Gijón en su gran noche

Uno de los grandes momentos de la gala fue el merecido homenaje a Aitana Sánchez-Gijón, que recibió este sábado el Goya de Honor por su brillante trayectoria durante más de 38 años de carrera. El cabezón, el primero que gana, se lo entregó su buena amiga Maribel Verdú. "Aitana Sánchez-Gijón y yo nos conocemos desde que somos niñas", aseguró emocionada la presentadora de la gala. "Este no es un Goya de Honor, es un Goya de amor", añadió Verdú sin poder evitar las lágrimas.

Maribel Verdú entrega el Goya a Aitana Sánchez-Gijón EFE

"Gracias por habérmelo dado en el mismo año que al amor de mi vida, Richard Gere", empezó bromeando Sánchez-Gijón. "Formo parte de ese exiguo porcentaje de actrices y actores que pueden permitirse vivir de esta profesión", ha recordado la actriz, que quiso dedicar el premio a todos esos intérpretes que "luchan contra viento y marea" para intentar seguir adelante.

Durante su discurso, Sánchez-Gijón ha querido recordar especialmente a los cineastas Bigas Luna y Patricia Ferreira, "una pionera" al ponerse detrás de las cámaras para contar historias. "Por suerte están cambiando las cosas y hoy sois muchas más. Iba siendo hora", ha defendido la actriz.

La homenajeada también recordó unas palabras de Marisa Paredes en otra gala de los Goya en las que recordó que no había que tener miedo a la cultura, sino al fanatismo, a las guerras o la ignorancia. "Me gustaría añadir, y creo que Marisa estaría de acuerdo conmigo, hay que tener miedo a los nuevos imperialismos y a las limpiezas étnicas", ha denunciado Sánchez-Gijón.

El legado de Lorca, presente a través de la música

La edición de este año, con la música como protagonista en cintas como Segundo premio o Estrella azul, prometía dejar para el recuerdo grandes momentos durante las actuaciones musicales y así ha sido. Varios artistas granadinos han celebrado el legado musical de la ciudad y especialmente de Federico García Lorca con uno de los interludios más aplaudidos de la noche.

Los hermanos Morente han arrancando interpretando Anda jaleo desde el Patio de los Arrayanes de La Alhambra y el Dellafuente y Lola Índigo les han dado el relevo cantando Verde que te quiero verde. La extriunfita ha cerrado la actuación acompañada de un grupo de bailarinas ante la emoción del público del Palacio de Congresos.

La victoria de 'Emilia Pérez'

A pesar de que Karla Sofía Gascón no estaba presente en Granada, la polémica que la ha rodeado desde que hace una semana la revista Variety rescatara sus tuits ofensivos ha hecho que la actriz, nominada al Oscar a Mejor actriz por Emilia Pérez, fuera una de las protagonistas de las conversaciones en la alfombra roja.

La mayoría de los invitados preguntados al respecto han asegurado que condenan los mensajes de Gascón, pero también han denunciado que la intérprete madrileña está sufriendo un linchamiento.

Tras ganar el premio a la Mejor película europea, los representantes de las distribuidoras de Emilia Pérez han subido al escenario a recoger el Goya y han mencionado la nominación de Gascón en los Oscar, cosa que no sucedió en los premios Critic's Choice celebrados el viernes. "Ante el odio y el escarnio más cine y mas cultura", defendieron los productores.

Richard Gere, ovacionado en su "nueva casa"

Después de Cate Blanchett, Sigourney Weaver y Juliette Binoche, el actor Richard Gere ha recibido este sábado el Goya Internacional después de cincuenta años de carrera. "Ahora esta es mi nueva casa. Sé que la razón por la que me dan este premio es porque me he casado con esta preciosa mujer de Galicia. Le deberían dar un premio por aguantarme los últimos once años", ha bromeado el intérprete.

Gere, que ha aprovechado su discurso para reivindicar el trabajo de todas las personas necesarias para hacer una película, ha revelado que una de las razones por las que él y su mujer se mudaron a España fueron las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan aquí "para hacer un mundo mejor".

"Vengo de un lugar en el que estamos en un momento muy oscuro. Un matón es el presidente de Estados Unidos, pero no pasa solo allí", lamentó Gere durante su discurso. "Tenemos que estar alerta y ser valientes, tenemos que estar dispuestos a levantarnos y alzar la voz. En todas partes hay un lugar para la amabilidad", reivindicó el actor ante el aplauso de todo el patio de butacas.

Una alfombra roja más roja que nunca

Como en cada edición, las estrellas de la gran pantalla lucieron sus mejores galas en la alfombra roja del Palacio de Congresos de Granada. Este año, el tapete ha sido más rojo que nunca ya que este ha sido el color de la noche. Lola Índigo, Leonor Watling, Elena Anaya, Soleá Morente o Chiara Ferragni, que debutaba en los Goya, lo han elegido para la ocasión.

Mención especial merece el imponente Carolina Herrera de Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor de esta edición, o el arriesgado conjunto de Alexander McQueen de Carolina Yuste, que ha demostrado que hay vida más allá de los vestidos de corte sirena.

Todos los 'looks' de la alfombra roja los Premios Goya 2025 Las estrellas del cine español han deslumbrado en Granada durante la entrega de los galardones.

También ha habido hueco para diseños más clásicos como el Dior aterciopelado de Macarena García y para estilismos a juego como los trajes de Vivienne Westwood de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Las elecciones para lucir en la alfombra roja no suelen ser casuales y buena muestra de ello es el diseño de Valenzuela atelier de Belén Rueda, que quería hacer un homenaje a La Alhambra. La actriz sufrió un percance al salir del hotel, cuando el ascensor se averió y tuvo que bajar andando siete plantas con su voluminosa falda.