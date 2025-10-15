Guarda durante 20 años el último lote de naranjas de chocolate de una empresa extinguida y ahora lo exponen en un museo

A veces guardamos cosas que no tienen un gran valor material, pero sí un enorme valor emocional. Objetos que nos conectan con etapas felices, con personas queridas o con momentos que marcaron nuestras vidas.

Aunque sepamos que podríamos usarlos o incluso comerlos, preferimos mantenerlos intactos, como una cápsula del tiempo que nos permita revivir el pasado. Eso fue precisamente lo que hizo Ian Bradshaw, un exempleado de la histórica fábrica de chocolates Terry’s, en York, Reino Unido.

Ian conservó durante dos décadas un lote de naranjas de chocolate fabricadas justo antes del cierre de la planta. Hoy, esos dulces que jamás se comieron se exhiben en un museo como parte de la memoria chocolatera británica.

El adiós a una fábrica icónica

Hace veinte años, el personal de la fábrica Terry’s Chocolate Works, un icónico edificio de estilo art déco inaugurado en 1926, se despedía entre lágrimas de una empresa que había sido parte de la identidad de York desde 1767. Cuando Kraft Foods decidió cerrar la planta en 2005 y trasladar la producción al extranjero, unos 300 trabajadores perdieron su empleo.

Antes de marcharse, los empleados recibieron un último regalo: un lote de naranjas de chocolate que debía enviarse a Australia, pero cuyo pedido fue cancelado. Entre ellos estaba Bradshaw, que trabajó en los departamentos de nómina y recursos humanos durante 26 años.

Se llevó a casa una caja con 12 naranjas de chocolate Terry’s y, en lugar de disfrutarlas, decidió guardarlas. “Los he estado conservando durante 20 años. Sé que muchos de mis antiguos compañeros se los habrán comido hace mucho, pero me pareció correcto preservarlos para contar la historia de Terry a las generaciones futuras”, explicó a la BBC. “"Cuando me fui, alguien podría haberlos tirado, pero creo que merecen ocupar un lugar especial para recordar nuestra historia", añadió.

Un dulce recuerdo

Dos décadas después, Bradshaw decidió donar su valiosa colección al museo York’s Chocolate Story, que narra la historia de la industria chocolatera de la ciudad, cuna también de marcas como Rowntree’s y KitKat.

La gerente de experiencia del museo, Serena Redshaw, celebró la donación: “"Terry's es una parte muy importante de la herencia chocolatera de York y estas naranjas son un conmovedor recordatorio del día en que la fábrica cerró sus puertas. Estamos encantados con la donación.”.