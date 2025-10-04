Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 alimentos que no deberías darle nunca a tu perro
Las consecuencias pueden llegar a tener vómitos agudos que desemboquen en una gastritis, o incluso diarrea.

Uvas y pasasPueden provocar insuficiencia renal aguda en perros, incluso en cantidades pequeñas. No se conoce exactamente qué compuesto las hace tóxicas, y todas las variedades están implicadas.
Síntomas: vómitos, letargo, disminución de micción. Getty Images
Chocolate (y cualquier derivado con cacao)Contiene teobromina, que los perros no metabolizan bien; puede causar desde malestar gastrointestinal hasta arritmias, convulsiones y fallo hepático en ingestas grandes. El chocolate negro es el más peligroso.
Síntomas: hiperactividad, temblores, taquicardia, vómitos.Getty Images
Imagen de archivo de una persona cortando cebolla.
Cebolla y ajo (y sus derivados)Contienen compuestos sulfurados que dañan los glóbulos rojos, provocando anemia hemolítica si se ingieren en cantidades suficientes (crudos, cocinados o en polvo).
Síntomas: debilidad, encías pálidas, orina de color oscuro, dificultad para respirar (aparecen días después).Getty Images
AlcoholLos efectos del alcohol en perros son mucho más severos que en humanos: hipotermia, depresión respiratoria, coma. Evita también alimentos que contengan alcohol (salsas, masas fermentadas).
Síntomas: desorientación, vómitos, temblores, dificultad para caminar.Getty Images
AguacateContiene persina, que puede ser tóxica para algunos animales; además, el hueso representa peligro de obstrucción intestinal y el alto contenido graso puede provocar pancreatitis.
Síntomas: vómitos, diarrea, dolor abdominal.Getty Images/500px
Edulcorante en chicles, dulces y algunos productos “sin azúcar”Provoca liberación de insulina en perros, lo que causa hipoglucemia severa y puede dañar el hígado. 
Síntomas: debilidad, temblores, convulsiones, caída del nivel de azúcar.
Huesos cocidos y algunas semillas de frutaLos huesos cocidos se astillan y pueden perforar o bloquear el tracto digestivo; las semillas de algunas frutas como la manzana, cereza y albaricoque contienen pequeñas cantidades de cianuro y también pueden causar problemas.
Síntomas: arcadas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, dificultad para respirar.Getty Images
Masa de levadura cruda / levadura activaLa masa fermenta en el estómago, produce alcohol y gas; puede causar distensión peligrosa (tensión abdominal) e intoxicación alcohólica.
Síntomas: hinchazón, dolor, vómitos, letargo.Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
Cafeína y bebidas con teínaContienen metilxantinas (como la cafeína) que estimulan el sistema nervioso y el corazón del perro; pueden provocar arritmias, temblores y convulsiones.
Síntomas: hiperactividad, vómitos, taquicardia, temblores.Getty Images
Helena Zarco García
Helena Zarco García
