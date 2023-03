Hallan un posible poema inédito de Antonio Machado en un archivo de Burgos

Un nuevo hallazgo ha puesto el foco en la obra de Antonio Machado. Un manuscrito encontrado en el Fondo Zugazaga, uno de los archivos que atesora la Institución Fernán González en Burgos, podría ser del sevillano y, de hecho, según los primeros indicios podría ser un escrito desechado de Campos de Castilla.

"Aún no hemos terminado las conclusiones, pero parece un inédito desechado de Campos de Castilla”, apunta a El País la escritora María Jesús Jabato, académica de la Institución Fernán González. Además, el citado medio ha adelantado que se publicará a finales de año un facsímil con el poema y el análisis de dos expertos.

Diario de Burgos ha sido el encargado de adelantar el hallazgo de la cuartilla, que incluye el membrete El catedrático de Lengua Francesa del Instituto de Soria y unos versos de Shakespeare que dan paso a este poema.

"To be or not to be that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer (Ser o no ser, esa es la cuestión. Si la gente cree que es más noble sufrir...), se puede leer en las primeras líneas. Tras esto, aparece el título del poema, centrado y entre guiones, Las viejas de Castilla. Además, tanto Jabato como los especialistas consultados por Diario de Burgos, admiten que toda la composición, de 14 versos alejandrinos (de 14 sílabas cada uno), tiene los mismos tintes que Campos de Castilla.

"Sin embargo, no es un poema especialmente bueno, por eso Machado lo desechó. Lo importante es su valor documental", declara Jabato a El País.

Que el hallazgo se haya producido en Burgos no es casualidad, ya que Machado estuvo en Soria en 1907, donde obtuvo la cátedra de Francés. De hecho, Jabato apunta que lo habría escrito allí. En la ciudad castellana estuvo hasta el otoño de 1912, después de la muerte de su esposa. Fue entonces cuando escribió su notable obra Campos de Castilla, editada en 1917, y en la que reflejó las tierras castellanas.

En el fondo machadiano, que conserva la Fernán González están los borradores de La tierra de Alvargonzález y de otros poemas manuscritos de Campos de Castilla, además de una elegía dedicada a Federico García Lorca tras su fusilamiento en 1936.

Puedes leer el poema inédito completo en el Diario de Burgos.