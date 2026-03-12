JC Reyes vuelve a levantar la indignación con sus palabras sobre el desnudo falso de Rosalía: "Creo que fue una falta más grande a Rauw Alejandro"

El 23 de mayo de 2023, hace casi tres años, corría como la pólvora en redes sociales una imagen falsa de Rosalía desnuda generada por IA. El principal difusor de esta instantánea no fue otro que el rapero sevillano JC Reyes, que compartió la imagen con el mensaje "lo mejor que vas a ver hoy", algo que generó rápidamente la indignación en redes sociales.

Sin embargo, casi tres años después, JC Reyes todavía está lejos de retractarse ni por sus actos ni sus palabras y en una entrevista con el canal de rap Grimey ha vuelto a recordar que él no generó la imagen y, además, ha señalado que no tendría por qué haberse disculpado con la catalana, a pesar de sexualizar su imagen.

"Yo la subí y puse un par de emoticonos tapando sus partes", ha empezado diciendo. "Si yo hubiera sido maldajoso de verdad, subo la foto de la tía en cueros. Yo sabía que ella no era", ha añadido en referencia a que conocía que era una imagen falsa. "Pero yo solo puse abajo un comentario: 'Lo mejor que verás hoy', porque la foto estaba viral por Twitter, hermano", ha zanjado.

Entonces, el entrevistador le ha reprochado que sus disculpas en 2023 no fueron especialmente sinceras: "Pediste perdón un poco como cuando un niño se pelea con otro y le dicen: 'Pide perdón". Ante lo que JC Reyes ha asegurado que él no debería ni haber pedido perdón. "Yo, la verdad, no tendría ni que haber agarrado un móvil, ni de subir perdón a nadie", ha sentenciado.

Además, en ningún momento ha empatizado ni se ha mostrado arrepentido del daño que pudo haber hecho a la catalana, incluso ha preferido apuntar como damnificado a su pareja por aquel entonces, Rauw Alejandro. "Yo creo que fue una falta más grande a Rauw Alejandro que incluso hasta a ella misma", ha señalado y ha recordado que incluso tuvo una videollamada con él.

"A él, siendo de Puerto Rico, se le pasarían por la cabeza veinte mil diabluras. Que incluso las fotos él se creería que fuera hasta verdad", ha recordado y ha vuelto a justificar su delito en la situación que vivía entonces la pareja: "Creo que fue más la presión de ellos dos por ser famosos. [...] Pasa que si lo hago yo, pues está feo. No yo, sino cualquier persona que no sea una chica que lo hace".

La reacción de Rosalía y las "disculpas" del rapero

En 2023, cuando se publicó la imagen la propia Rosalía no se calló y publicó entonces un tuit, que decía lo siguiente: "Ir a buscar clout [fama] faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays [escuchas] de más, lo que da es pena".

Unos días después, el rapero publicó un vídeo en sus historias de Instagram, donde pedía disculpas de manera velada y justificaba el hecho de compartir la imagen porque no la había creado él.

"Yo ni por asomo soy un acosador sexual, ni un violador, como se está exponiendo, ni sé manejar Photoshop, ni pierdo el tiempo haciendo eso. Yo sólo subí la foto sin más, no pensaba que con los seguidores que tengo los stories iban a dar la vuelta al mundo", comenzó justificándose y añadió que lo subió "de risas".

"Si a ella le ha sentado mal, yo personalmente a Rosalía, aquí en directo delante de todo el mundo, le pido disculpas de corazón. Las personas también se equivocan", concluyó sus leves disculpas.

Este tipo de contenido de deepfakes sexuales se considera un delito contra la intimidad y está tipificado como tal. De hecho, el pasado mes de marzo el gobierno aprobó la ley que castigaba este delito sexual, especialmente cuando sus víctimas son menores de edad.