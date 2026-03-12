¿Qué purgas? Vox diagnostica a sus díscolos con un síndrome infantil

Imagen de archivo del líder de Vox, Santiago Abascal, y el diputado José María Figaredo; en una imagen de archivo en un acto en Gijón (Asturias).

Continúa la guerra en Vox. La cúpula de Santiago Abascal ha seguido respondiendo a las declaraciones de figuras que retratan las tensiones internas en la formación, como el expulsado Javier Ortega-Smith, antes portavoz en el Ayuntamiento madrileño, o el expedientado José Ángel Antelo, antes líder de Vox Murcia. Este último señalaba hace menos de 24 horas el mayor error que puedes cometer en dicho partido es destacar como alguien que puede plantear batalla al liderazgo de la actual dirección. Aunque te haya arropado en el pasado.

Varios altos cargos de la formación ultra han realizado declaraciones en respuesta a las críticas de Ortega-Smith, quien se niega no ya a entregar el acta de diputado sino a abandonar el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso. Ha sido el secretario general de los de Abascal, Ignacio Garriga, quien ha sido preguntado por la sangría que se vive en Bambú desde las salidas iniciadas en el ala liberal -Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Macarena Olona-.

El 'número dos' de Abascal no ve una suerte de 'boda roja', ve más una cuestión psicológica, concretamente un "síndrome" que se le suele diagnosticar a los niños pequeños. Por otro lado, el diputado José María Figaredo también ha alzado la voz contra Ortega-Smith, reclamándole que entregue el acta de diputado.

El diagnóstico de la cúpula de Abascal: "Síndrome de príncipe destronado" y "algunas frustraciones"

En una entrevista en Telecinco, Garriga ha cuestionado que haya purgas en Vox. "No sé quien está haciendo la purga, yo estoy convencido de que nadie", ha deslizado, para dejar varios mensajes a los críticos. "Hace quince días todo era magnífico y Vox era un partido democrático y ahora resulta que se les pide que cambien de posición en el terreno de juegos y Vox ya no es democrático", ha afeado Garriga, recordando que ellos mismo votaron el reglamento que se les pide cumplir ahora.

Así, Garriga se ha referido a que los críticos están sufriendo "el síndrome del príncipe destronado", en referencia a lo que en psicología se utiliza para definir el comportamiento infantil . A mayores de esa apreciación psicológica, Garriga también cree que estos díscolos tienen "algunas frustraciones". También se ha alineado con el argumentario que viene utilizando Abascal en los últimos días para restar importancia a las críticas. Garriga ha apostado por "no darles más importancia" y recomendar que "quien no quiera estar se puede ir".

Figaredo, contra Ortega-Smith: "Si tú quieres hacer la guerra por tu cuenta..."

Por otro lado, José María Figaredo, diputado y portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, también ha hablado sobre el caso de Ortega-Smith este jueves, quien está pendiente de que el Comité de Garantías resuelva el recurso que interpuso contra la decisión de expulsarle al negarse a ceder la portavocía municipal. "Si tú no estás dispuesto a coordinarte con el partido, si no estás dispuesto a actuar como un equipo, si tú quieres hacer la guerra por tu cuenta, si tu quieres jugar tu propia partida, lo lógico es que devuelvas el acta", ha sentenciado Figaredo.

"Lo que él mismo exigía a personas que se vieron en la misma situación cuando él era secretario general" José María Figaredo, a Javier Ortega-Smith

"Y si finalmente se confirma la expulsión de Javier Ortega, lo que debe hacer es devolver el acta, que no es, ni más ni menos, que lo que él mismo exigía a personas que se vieron en la misma situación cuando él era secretario general del partido", ha defendido Figaredo.