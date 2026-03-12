Díaz adelanta que el Gobierno aprobará el próximo martes un decreto anticrisis por la subida del petróleo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes un decreto ley con un paquete de medidas anticrisis para mitigar el impacto de la guerra contra Irán.

En declaraciones al programa "La hora de la 1" de RTVE, la vicepresidenta ha evitado especificar qué medidas se aprobarían, aunque sí ha adelantado que prohibirán a las empresas despedir "por causas energéticas", como se ha hecho ya en anteriores crisis como el coronavirus o la guerra de Ucrania.

"Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir, por favor, a los autónomos, a las empresas, que no hay que despedir. Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie", ha subrayado.

Según Díaz, las medidas que se aprobarán irán encaminadas a "controlar el precio de la energía", en un momento en el que los precios del petróleo y del gas están en máximos, lo que ha llevado a su vez a que se encarezca la gasolina, el diésel o la luz.

Además, la dirigente de Sumar ha asegurado que el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está trabajando en la congelación de los alquileres y de los desahucios, mientras que el Ministerio de Hacienda está valorando intervenir en la fiscalidad de los precios del gasoil y de la gasolina para rebajar los costes de los sectores productivos más afectados y también las familias. Sobre el primer aspecto, la congelación de los alquileres, Díaz ha reconocido que existen discrepancias entre PSOE y Sumar.

En lo que sí están de acuerdo es en no rebajar el IVA que los consumidores pagan por los alimentos básicos, una demanda que ha hecho el PP o grandes empresarios, como Juan Roig (Mercadona). "Bajar el IVA de los alimentos creo que es un error porque no hace más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución. Ya lo hemos vivido y no bajaron los precios (...) No estamos pensando en rebajas de IVA porque no es eficaz", ha dicho

Llamadas a los grupos parlamentarios

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, realizó ayer una serie de llamadas con todos los grupos parlamentarios salvo con Vox, que no ha respondido, para buscar un consenso político y social para sacar adelante las medidas para mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán. Este jueves, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, hará lo propio con los agentes sociales. Los grupos han pedido, entre otras cuestiones, rebajas fiscales y topes de precios.

Según fuentes del Ejecutivo, la activación del plan dependerá de la evolución del conflicto y de las aportaciones de sectores y partidos. Además, las medidas se adoptarán en "sucesivos consejos de ministros" en función de la evolución de los precios de la energía.