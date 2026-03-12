Sorpresa por lo que se ha visto en la sección de panadería de Mercadona: parece que ha venido para quedarse

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha comparecido hace unos días para hablar de la situación de la empresa valenciana y los números no pueden ser mejores. El gigante valenciano facturó en 2025 41.900 millones de euros y parece no tener techo. Lo que supuso un beneficio neto de 1.729 millones de euros, un 24,9% respecto al año anterior.

Entre las grandes novedades que ha presentado el presidente de la compañía está la llegada de las llamadas Modelo Tienda 9. Además, Roig ha confirmado este martes que la compañía prevé que todas las tiendas cuenten con la sección 'Listo para Comer' antes de 2033, dentro del despliegue de este modelo de tienda.

La sección de platos preparados de Mercadona ya está presente en más de 1.100 supermercados en España y Portugal y se ha consolidado como uno de los pilares de la cadena. Solo en 2025, este servicio creció un 20% y alcanzó cerca de 3.000 millones de euros de facturación, lo que supone el 7,16% de las ventas totales de la compañía.

El propio Juan Roig ha dicho en varias ocasiones que vislumbra un futuro de casas sin cocinas donde la mayoría de personas compren comida ya preparada para calentarla y comerla en casa.

Controversia por las tartas y la IA

En este sentido, la comida para llevar de Mercadona tiene cada vez más adeptos y cada pequeño cambio en estos productos suele llamar la atención de 'los jefes', forma en la que llaman a los clientes en el gigante valenciano.

En las últimas horas ha dado que hablar en Reddit los nuevos dibujos de las tartas de Mercadona ya que algunos usuarios han comentado que están hechas por Inteligencia Artificial.

Esto ha propiciado un debate entre aquellos que se muestran detractores de usar la IA para estas cosas y otros que señalan que, en este caso, la compañía no va a contratar a un diseñador para hacer dibujos en tartas.

"Me hace gracia como ponen ©️Dekora como si se tratase algo con propiedad intelectual", dice uno de los usuarios que ha comentado el post publicado en al red social Reddit.

"Ni si quiera necesitan contratar artistas, con que pongan un póster de My little pony o Bob Esponja en la tarta va bien", señala otro. Y otro añade: "Les molesta que una tarta de 5€ no tenga como dibujante artista a Picasso. Si me van a bajar el precio de la tarta que me hagan con IA hasta a mí comprándola si quieren".