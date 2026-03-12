Yolanda Díaz compara a Feijóo con "una lavadora vieja": así lo explica

La vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comparado en su entrevista con Silvia Intxaurrondo en La hora de la 1 de este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con una lavadora vieja.

La representante del Ejecutivo lo ha hecho tras ser preguntada por la propuesta del líder de los 'populares' de la necesidad de bajar impuestos ante la crisis desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

"El señor Feijóo es como una lavadora vieja en nuestro país, aquellas que tenían un único programa y que casi ya no sé si existen. Su único programa es bajar impuestos, es así, es su único programa. Cuando era presidente de la Xunta su única propuesta era bajar impuestos, cuando crecíamos a un ritmo brutal u hoy que seguimos creciendo en nuestro país, su propuesta es bajar impuestos y cuando llueve, bajar impuestos", ha asegurado.

Su petición a Feijóo

Díaz también ha aprovechado para pedirle a Feijóo que no se coloque del lado de la guerra ilegal y sí que "ejerza de patriota y de demócrata" porque "esto es lo primero que tenía que hacer".

"En cuanto escuchó a la señora Meloni, que es bastante más lista que todo el PP español, fue rectificar porque un demócrata no puede colocarse del lado de la vulneración de la legalidad internacional", ha asegurado.

Además, ha recordado algunas de las oposiciones del PP al Gobierno: "Le pido colocarse del lado de Gobierno porque recuerden que lo vivieron conmigo y en pandemia. El PP entonces no acompañó a este ministerio cuando estábamos aprobando los ERTE, no tuvieron ni la dignidad de ponerse del lado del Gobierno de España en una situación de crisis como aquellas".

Ha cifrado en que "si fuera por el PP habrían desaparecido centenares de miles de empresas españolas y los 3,7 millones de trabajadores casi que salvamos habrían perdido sus puestos de trabajo".

"Por ello, le pido que abandone el programa único de la lavadora vieja y se ponga del lado del Gobierno de España", ha rematado.

La política va de lavadoras

Si este jueves ha sido Díaz la que ha comparado a Feijóo con una lavadora vieja, hace siete días, en el debate de las elecciones de Castilla y León, el candidato del PSOE, Carlos Martínez, comparó al 'popular' Alfonso Fernández Mañueco con otra lavadora.

Mañueco esgrimió que "las listas de espera (en los centros sanitarios) se han reducido a la mitad" y aseguró que tiene que "seguir haciendo esfuerzos porque no es suficiente".

"Necesitamos más médicos, señor Martínez, y eso lo tiene que hacer la compañera del Gobierno de Sánchez. No es de su partido, pero ustedes les aplauden", prosiguió antes de volver a recalcar ese "necesitamos más médicos".

Martínez replicó con una frase que rápidamente se hizo viral y que comenzó con las comparaciones con este electrodoméstico: "Miente usted más que el último minuto de la lavadora". Mañueco reaccionó con un irónico "gracias por el piropo".