Así sería tu cesta de la compra si Trump cumple su amenaza y corta todo el comercio de EEUU con España

Muchos han imaginado cómo sería la compra sin productos de EEUU, si sería viable, más caro o más barato.

Vivimos en un mundo globalizado, donde prácticamente ninguna zona del globo podría ser autárquica de verdad, pero países como España dependen, en principio, de productos procedentes de EEUU y China, las dos grandes potencias. ¿Es realmente así? Tras la amenaza de Donald Trump de cortar todo comercio con nosotros, es el mejor momento de imaginarlo.

El "ejercicio" no es nuevo, sobre todo a raíz de los aranceles de... sí, también de Trump, imaginando un día sin productos de EEUU. La amenaza existe, pero no es automática ni sencilla de ejecutar: Trump amenazó el pasado 3 de marzo con un embargo comercial total a España, aunque expertos legales ven muy discutible su encaje jurídico.

Y es que el presidente de EEUU encaja mal no amoldarse a sus deseos, como cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que no daría permiso para usar las bases de Rota y Morón en el ataque americano-israelí contra Irán. Donald Trump ha vuelto a poner a España en su punto de mira, amenazando con "cortar todo comercio" con nuestro país.

No hay todavía una medida aprobada ni un cierre efectivo del intercambio comercial, pero la amenaza ya sirve para visualizar algo incómodo: hasta qué punto España sigue conectada a EEUU en productos básicos, energía y grandes marcas de consumo.

¿Sería para tanto?

Intuitivamente diríamos que sí. Cuando se habla de "cortar todo el comercio", y más con la primera potencia mundial, no se habla solo de aranceles a las aceitunas, al vino o al aceite. En este caso, se habla también de gas, de maíz, de soja, de frutos secos, de bebidas, de plataformas digitales y de multinacionales muy presentes en la cesta de la compra y en el empleo en España.

EEUU no es un socio menor: según la Oficina del Censo de EEUU, el comercio bilateral de bienes siguió siendo relevante en 2025, y España además depende cada vez más del gas natural licuado estadounidense, una de las consecuencias de la guerra en Ucrania y las medidas contra Rusia.

Así sería tu cesta de la compra si EEUU cerrara el grifo a España



La primera sacudida no se vería solo en el súper, sino en la factura energética. Reuters informó de que en febrero de 2026 EEUU fue el primer proveedor de GNL de España, con el 33,8% del total importado ese mes. Eso significa que un corte comercial serio no afectaría únicamente a productos made in USA, sino también a un input clave para la energía, la industria y, por extensión, para los precios. Si sube el coste de la energía, acaba subiendo también el coste de transportar, refrigerar, producir y vender alimentos.

Luego está la parte menos visible de la cesta: las materias primas agrarias. Un informe del USDA sobre España señala que en 2024 nuestro país importó 2.200 millones de dólares en productos agrícolas, pesqueros y forestales desde EEUU. En ese flujo entran productos y materias como maíz, soja, frutos secos y otros ingredientes que no siempre ves en la etiqueta final, pero que están detrás de piensos, elaborados, industria alimentaria y cadenas de distribución.

Eso obliga a hacer una precisión importante. Si Trump realmente intentara cortar el comercio, tu cesta no se vaciaría de un día para otro, pero sí sería más cara, más inestable y con sustituciones forzosas.

Algunas marcas desaparecerían del lineal; otras seguirían ahí, pero con producción o suministro reorganizados desde Europa o terceros países; y muchas aguantarían porque son franquicias, filiales o plantas radicadas en España. El golpe real estaría tanto en el producto final como en toda la cadena de suministro.

¿Todo tiene su sustituto? Un día sin productos de EEUU y las alternativas

Vas al baño y la cocina e igual te vienes abajo con lo de prescindir de productos estadounidenses: tu maquinilla de afeitar es Gillette, tu pasta de dientes es Colgate, tu champú Head & Shoulders, tus pañuelos Kleenex... usas ketchup Heinz, bebes Coca-Cola y desayunas Corn Flakes de Kellogg's. Sí, parece que vives en una 'peli' de Hollywood. Pero no sería para tanto...

Lo podrías sustituir, respectivamente, por una Wilkinson británico-alemana, Licor del Polo español, Pantene francés o Renova portugués, así como Orlando español para el tomate, La Casera para beber, o los cereales Nesquik suizos para desayunar. Si comes fuera, en vez de un McDonald's, un 100 Montaditos, y si tienes antojo, en vez de Doritos, Grefusa español.

¿Y la ropa? Pues adiós a tus Levi's, Nikes o The North Face, pero hola a Zara español, Adidas alemán o Quechua francés.

El día avanza y necesitas trasladarte: coge un Cabify español en vez de Uber y compra un Seat en vez de un Ford o un Tesla. Y si necesitas tecnología, Oriente está que se sale: adiós Apple y hola Samsung surcoreano o Lenovo chino.

Y en ocio, fuera Netflix, pero tienes Movistar+; si quieres un helado, nada de Ben & Jerry's pero tienes La Menorquina; y si te apetece un whisky, adiós Jack Daniel's pero hola Cardhu escocés.

Conclusión: entre el 70 y el 90% se sustituye fácilmente, aunque hay dependencia muy alta en tecnología.

El caso de España: no solo afecta a marcas americanas, también a empleo y producción local



Aquí está la trampa del relato fácil si nos defendiéramos "atacando". Boicotear o cortar el comercio con EEUU no equivale simplemente a dejar de comprar Coca-Cola, McDonald’s o Amazon. En España, muchas de esas compañías tienen estructura local, empleo local y actividad local. Amazon cerró 2024 con 28.000 empleados en España, según la propia compañía y organismos de atracción de inversión.

Por eso, una ruptura comercial fuerte tendría un efecto doble. Por un lado, dañaría a exportadores españoles que venden a EEUU. Por otro, también podría castigar a trabajadores y proveedores españoles vinculados a multinacionales estadounidenses implantadas aquí.

También tendría costes para cadenas empresariales, consumidores y socios dentro de la propia UE. Reuters ya apuntó que incluso el encaje legal de un embargo así sería muy cuestionable y que la respuesta europea sería un factor central.

Además, el comercio España-EEUU no se reduce a cuatro sectores simbólicos. Con datos oficiales de comercio, España importó desde EEUU más de lo que exportó en 2025, con una diferencia de 13.459 millones de euros, según publicó Newtral. Dicho de otro modo: España compra mucho a EEUU, sí, pero Washington también tiene intereses claros en mantener ese flujo.

La imagen más realista es otra: una cesta de la compra más cara, una energía más incierta, materias primas más difíciles de sustituir y una economía española más expuesta de lo que parece.