Macarena Gómez, actriz, lía una no menor al hablar en estos términos de la Sanidad española

La actriz Macarena Gómez ha dado que hablar con sus declaraciones sobre la sanidad pública española. Ha explicado la intérprete, conocida por su papel en La que se avecina, que ella tiene un seguro privado pero que, aún así, sabe que la sanidad en España está "muy mal".

"Está muy mal la Sanidad pública de este país y necesitamos más médicos y haberlos hay y muy buenos. Pues muy mal como yo tengo, pago un seguro privado al final me dan cita cuando yo quiera pero está muy mal la sanidad en este país cariño", ha señalado en una entrevista que ya está corriendo como la pólvora en redes sociales.

Polémica en los Goya 2026

Hace una semana, en los premios Goya, Macarena Gómez y su pareja, Aldo Comas, fueron noticia por no llevar una pegatina en favor de Palestina y por criticar a los que se quejaban de la situación de Gaza y no hablaban de Irán.

Cuando, en la alfombra roja, les han preguntado por la ola de ataques combinados lanzados a primera hora de esta mañana por Estados Unidos e Israel, que han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán ellos hablaron de los muertos en dicho país.

"Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé", comentó Comas en declaraciones a Europa Press. Después añadió: "También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que asesinan a sus poblaciones. No sé".

Macarena Gómez tomó la palabra después y comentó: "Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...". Y Comas apostilló: "Una guerra nunca mola, una guerra nunca mola, pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás".

Otro lío en 2024

La pareja ya dio que hablar en diciembre del año 2024 por criticar a las mujeres que denuncian que han sido acosadas por redes sociales y no acuden a la policía a denunciar los hechos.

"Que se denuncie, que vayan a la policía y no a Instagram. Que vayan a los juzgados y no a la tele. Que vayan a donde tienen que ir para denunciar algo tan asqueroso como es un acoso, un abuso de poder, una violación... Pero el problema cuando tiramos mucho de Instagram es que estamos simplificando el discurso y estamos creando una especie de caza de brujas que para mucha gente ha sido injusta", comentaban en unas declaraciones que generaron controversia.

"Han caído justos por pecadores, todos los tíos cagados", dijo Aldo Comas antes de pedir "ir con cuidado porque estamos hablando de un tema mayor". "Que vayan a la Policía Nacional", dijo también ante el micrófono de Europa Press.

"Lo que no se puede hacer es difamar a la gente sin haber acusaciones de por medio", zanjó Macarena Gómez.