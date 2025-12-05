Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, presentadores del Benidorm Fest 2026
Eurovisión

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, presentadores del Benidorm Fest 2026

La quinta edición del festival tendrá lugar en la ciudad alicantina los días 10, 12 y 14 de febrero de 2026.

Marina Prats
Marina Prats
Jesús Vázquez, Lalachus, Javier Ambrossi e Inés Hernand, presentadores del Benidorm Fest 2026.
Jesús Vázquez, Lalachus, Javier Ambrossi e Inés Hernand, presentadores del Benidorm Fest 2026RTVE

Después de que RTVE anunciase la salida de España de Eurovisión, la cadena pública ha anunciado a los que serán los presentadores de la quinta edición del Benidorm Fest, que aunque su ganador no irá al certamen europeo quiere seguir alzándose como "el gran festival de la música de España". 

Los encargados de presentar las dos semifinales, de los días 10 y 12 de febrero, y la final del día 14 serán Jesús Vázquez, que sale así de Mediaset para oficializar su fichaje por RTVE; Lalachus, habitual de La Revuelta (La 1) y que ya participó el pasado año en el análisis posterior a la gala La noche del Benidorm Fest; el cineasta Javier Ambrossi, que presentó la gala de los premios Goya en 2024 y ejerció de profesor de interpretación en OT 2017 y 2018, y la habitual Inés Hernand, que ha ejercido de maestra de ceremonias las cinco ediciones del festival.

RTVE ha informado así que, tras las Navidades, el próximo 8 de enero se anunciarán todos los detalles de esta edición que, por el momento, cuenta con 19 participantes. Las canciones de Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS se publicarán el próximo 18 de diciembre.

Además de los presentadores de la gala, la cadena pública ha anunciado también los rostros que presentarán el Benidorm Calling, el programa previo a cada gala en RTVE Play. Serán la periodista Ángela Fernández, conocida por el gran público por presentar el Grand Prix, y Juanjo Bona, concursante de OT 2023  y finalista de MasterChef Celebrity.

Novedades a nivel artístico y a nivel económico, a pesar de no participar en Eurovisión

A pesar de no contar con el incentivo de la participación del ganador en el festival de Eurovisión, el Benidorm Fest se mantiene y busca alzarse como un festival en sí mismo de la música española y que sirva, al igual que ocurre con otros en Europa como el Festival de Sanremo, como un ente independiente de la celebración de la UER.

Además, para este 2025, RTVE ha contado con varios cambios a nivel artístico y de remuneración para los artistas. Contará con Sergio Jaén, como director artístico, y el bailarín Borja Rueda, como coreógrafo. Ambos fueron responsables de la puesta en escena del ganador de Eurovisión 2025 por Austria, JJ, con el tema Wasted Love.

El ganador de esta edición, además de contar con el micrófono de bronce, obtendrá un premio en metálico de 150.000 euros brutos, de los cuales 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Asimismo, recuerdan que los rendimientos editoriales de los derechos de la canción serán íntegramente para sus autores.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 