Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, presentadores del Benidorm Fest 2026

Después de que RTVE anunciase la salida de España de Eurovisión, la cadena pública ha anunciado a los que serán los presentadores de la quinta edición del Benidorm Fest, que aunque su ganador no irá al certamen europeo quiere seguir alzándose como "el gran festival de la música de España".

Los encargados de presentar las dos semifinales, de los días 10 y 12 de febrero, y la final del día 14 serán Jesús Vázquez, que sale así de Mediaset para oficializar su fichaje por RTVE; Lalachus, habitual de La Revuelta (La 1) y que ya participó el pasado año en el análisis posterior a la gala La noche del Benidorm Fest; el cineasta Javier Ambrossi, que presentó la gala de los premios Goya en 2024 y ejerció de profesor de interpretación en OT 2017 y 2018, y la habitual Inés Hernand, que ha ejercido de maestra de ceremonias las cinco ediciones del festival.

RTVE ha informado así que, tras las Navidades, el próximo 8 de enero se anunciarán todos los detalles de esta edición que, por el momento, cuenta con 19 participantes. Las canciones de Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS se publicarán el próximo 18 de diciembre.

Además de los presentadores de la gala, la cadena pública ha anunciado también los rostros que presentarán el Benidorm Calling, el programa previo a cada gala en RTVE Play. Serán la periodista Ángela Fernández, conocida por el gran público por presentar el Grand Prix, y Juanjo Bona, concursante de OT 2023 y finalista de MasterChef Celebrity.

Novedades a nivel artístico y a nivel económico, a pesar de no participar en Eurovisión

A pesar de no contar con el incentivo de la participación del ganador en el festival de Eurovisión, el Benidorm Fest se mantiene y busca alzarse como un festival en sí mismo de la música española y que sirva, al igual que ocurre con otros en Europa como el Festival de Sanremo, como un ente independiente de la celebración de la UER.

Además, para este 2025, RTVE ha contado con varios cambios a nivel artístico y de remuneración para los artistas. Contará con Sergio Jaén, como director artístico, y el bailarín Borja Rueda, como coreógrafo. Ambos fueron responsables de la puesta en escena del ganador de Eurovisión 2025 por Austria, JJ, con el tema Wasted Love.

El ganador de esta edición, además de contar con el micrófono de bronce, obtendrá un premio en metálico de 150.000 euros brutos, de los cuales 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Asimismo, recuerdan que los rendimientos editoriales de los derechos de la canción serán íntegramente para sus autores.