La lista completa de los ganadores de los Grammy 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny...
‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ se convierte en el primer disco íntegramente en español que gana el premio mayor en una gala dominada por Kendrick Lamar y Lady Gaga.
El álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, ha ganado el Grammy a álbum del año y se ha convertido en el primer disco íntegramente en español en lograrlo en la historia de estos premios. El hito se ha producido durante la 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, y marca un punto de inflexión en el palmarés de la Academia de la Grabación.
El reconocimiento al trabajo del artista puertorriqueño rompe una barrera histórica en la categoría más prestigiosa de la gala, tradicionalmente dominada por producciones en inglés. Hasta ahora, ningún álbum completamente en español había logrado imponerse como disco del año, pese al peso creciente de la música latina en el mercado global.
El nombre propio de la noche ha sido Kendrick Lamar, que llegaba liderando las nominaciones y ha salido reforzado. Su álbum GNX ha ganado el Grammy a Mejor Álbum de Rap y luther, junto a SZA, se ha impuesto como Grabación del Año. No ha sido una sorpresa, pero sí una confirmación: Lamar sigue siendo una figura central, capaz de conciliar prestigio artístico y reconocimiento institucional.
En Canción del Año, el premio ha recaído en WILDFLOWER, de Billie Eilish, uno de esos títulos que llevan meses sonando como favoritos. La categoría pop ha dejado un reparto bastante claro. Lady Gaga ha ganado el Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal por MAYHEM y ha sumado además el de Mejor Grabación de Pop Dance con Abracadabra. En interpretación solista, el reconocimiento ha sido para Messy, de Lola Young, mientras que el premio a dúo o grupo ha ido a parar a Defying Gravity, interpretada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.
La música latina ha vuelto a ocupar un espacio relevante, ya no como excepción sino como parte estructural del palmarés. Bad Bunny ha ganado el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS y además figura entre los nominados a Álbum del Año, una categoría que ya no se entiende sin artistas de habla hispana. En pop latino, el premio ha sido para Cancionera, de Natalia Lafourcade, mientras que Gloria Estefan ha ganado el Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical con Raíces. En rock latino o alternativo, el reconocimiento ha recaído en PAPOTA, de CA7RIEL y Paco Amoroso.
Las categorías de rock y alternativa han dejado un equilibrio clásico entre presente y legado. Never Enough, de Turnstile, ha sido elegido Mejor Álbum Rock, mientras que The Cure ha ganado el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa con Songs of a Lost World. En canción rock, el premio ha ido a parar a As Alive as You Need Me to Be, firmada por Trent Reznor y Atticus Ross.
El galardón a Mejor Artista Nuevo ha sido para Olivia Dean, en una categoría especialmente abierta, mientras que en música dance y electrónica el Grammy ha recaído en Eusexua, de FKA Twigs.
Listado de principales candidaturas
Grabación del Año
luther — Kendrick Lamar con SZA GANADORA
DtMF — Bad Bunny
Manchild — Sabrina Carpenter
Anxiety — Doechii
WILDFLOWER — Billie Eilish
Abracadabra — Lady Gaga
The Subway — Chappell Roan
APT. — ROSÉ y Bruno Mars
Canción del Año
WILDFLOWER — Billie Eilish GANADORA
Abracadabra — Lady Gaga
Anxiety — Doechii
APT. — Bruno Mars y Rosé
DtMF — Bad Bunny
Golden — KPop Demon Hunters
luther — Kendrick Lamar With SZA
Manchild — Sabrina Carpenter
Mejor Interpretación Pop Solista
Messy — Lola Young GANADORA
Daisies — Justin Bieber
Manchild — Sabrina Carpenter
Disease — Lady Gaga
The Subway — Chappell Roan
Mejor Álbum Pop Vocal
MAYHEM – Lady Gaga GANADORA
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor álbum de country contemporáneo
Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR
Patterns — Kelsea Ballerini
Snipe Hunter — Tyler Childers
Evangeline vs. the Machine — Eric Church
Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor álbum de música urbana
DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny GANADOR
Mixteip — J Balvin
FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
NAIKI — Nicki Nicole
EUB DELUXE — Trueno
SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Mejor Artista Nuevo
Olivia Dean GANADORA
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Mejor Álbum Rap
GNX — Kendrick Lamar GANADOR
Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
Glorious — GloRilla
God Does Like Ugly — JID
Chromakopia — Tyler, the Creator
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR
Genes Rebeldes — Aterciopelados
ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
ALGORHYTHM —Los Wizzards
Novela — Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
Palabra De To’s (Seca) — Carín León GANADOR
MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
Sin Rodeos — Paola Jara
Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
Raíces — Gloria Estefan GANADORA
Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
Clásicos 1.0 — Grupo Niche
Bingo — Alain Pérez
Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de pop latino
Cancionera — Natalia Lafourcade GANADORA
Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
Tropicoqueta — Karol G
¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor video musical
Anxiety — Doechii GANADORA
Young Lion — Sade
Manchild — Sabrina Carpenter
So Be It — Clipse
Love — OK Go
Mejor Álbum Rock
Never Enough — Turnstile GANADOR
Private Music — Deftones
I Quit — Haim
From Zero — Linkin Park
Idols — Yungblud
Mejor Canción Rock
As Alive as You Need Me to Be — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) GANADOR
Caramel — Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
Glum — Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
Never Enough — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de música alternativa
Songs of a Lost World – The Cure GANADOR
Sable, Fable – Bon Iver
Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
Moisturizer – Wet Leg
Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande GANADORAS
Golden [From “KPop Demon Hunters”] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
Gabriela – Katseye
APT. – Rosé, Bruno Mars
30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar
Mejor álbum dance/electrónico
Eusexua — FKA Twigs GANADORA
Ten Days — Fred Again..
Fancy That — PinkPantheress
Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!
Mejor Grabación de Pop Dance
Abracadabra — Lady Gaga GANADORA
Bluest Flame — Selena Gomez & Benny Blanco
Midnight Sun — Zara Larsson
Just Keep Watching (From F1® The Movie) — Tate McRae
Tyler Spry & Ryan Tedder
Illegal — PinkPantheress
Mejor Canción de R&B
Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) GANADORES
Heart of a Woman — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
It Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
Overqualified — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
Sinners – Ludwig Göransson, compositor GANADOR
How to Train Your Dragon – John Powell, compositor
Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, compositor
Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, compositores
The Wild Robot – Kris Bowers, compositor
Mejor álbum de R&B
MUTT — Leon Thomas GANADOR
Beloved — Giveon
Why Not More? — Coco Jones
The Crown — Ledisi
Escape Room — Teyana Taylor
Mejor canción country
Bitin’ List — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) GANADOR
Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR
Dollar a Day — Charley Crockett
American Romance — Lukas Nelson
Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
Hard Headed Woman — Margo Price
Mejor canción escrita para medios visuales
Golden - KPop Demon Hunters GANADORA
As Alive as You Need Me to Be - Tron: Ares
I Lied to You - Sinners
Never Too Late - Elton John: Never Too Late
Pale, Pale Moon - Sinners
Sinners - Sinners
Álbum del Año
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny - GANADOR
SWAG — Justin Bieber
Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
MAYHEM — Lady Gaga
GNX — Kendrick Lamar
MUTT — Leon Thomas
CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator