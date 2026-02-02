La lista completa de los ganadores de los Grammy 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny...

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ se convierte en el primer disco íntegramente en español que gana el premio mayor en una gala dominada por Kendrick Lamar y Lady Gaga.

Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a mejor álbum del año con un disco en español
El álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, ha ganado el Grammy a álbum del año y se ha convertido en el primer disco íntegramente en español en lograrlo en la historia de estos premios. El hito se ha producido durante la 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, y marca un punto de inflexión en el palmarés de la Academia de la Grabación.

El reconocimiento al trabajo del artista puertorriqueño rompe una barrera histórica en la categoría más prestigiosa de la gala, tradicionalmente dominada por producciones en inglés. Hasta ahora, ningún álbum completamente en español había logrado imponerse como disco del año, pese al peso creciente de la música latina en el mercado global. 

El nombre propio de la noche ha sido Kendrick Lamar, que llegaba liderando las nominaciones y ha salido reforzado. Su álbum GNX ha ganado el Grammy a Mejor Álbum de Rap y luther, junto a SZA, se ha impuesto como Grabación del Año. No ha sido una sorpresa, pero sí una confirmación: Lamar sigue siendo una figura central, capaz de conciliar prestigio artístico y reconocimiento institucional.

En Canción del Año, el premio ha recaído en WILDFLOWER, de Billie Eilish, uno de esos títulos que llevan meses sonando como favoritos. La categoría pop ha dejado un reparto bastante claro. Lady Gaga ha ganado el Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal por MAYHEM y ha sumado además el de Mejor Grabación de Pop Dance con Abracadabra. En interpretación solista, el reconocimiento ha sido para Messy, de Lola Young, mientras que el premio a dúo o grupo ha ido a parar a Defying Gravity, interpretada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

La música latina ha vuelto a ocupar un espacio relevante, ya no como excepción sino como parte estructural del palmarés. Bad Bunny ha ganado el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS y además figura entre los nominados a Álbum del Año, una categoría que ya no se entiende sin artistas de habla hispana. En pop latino, el premio ha sido para Cancionera, de Natalia Lafourcade, mientras que Gloria Estefan ha ganado el Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical con Raíces. En rock latino o alternativo, el reconocimiento ha recaído en PAPOTA, de CA7RIEL y Paco Amoroso.

Las categorías de rock y alternativa han dejado un equilibrio clásico entre presente y legado. Never Enough, de Turnstile, ha sido elegido Mejor Álbum Rock, mientras que The Cure ha ganado el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa con Songs of a Lost World. En canción rock, el premio ha ido a parar a As Alive as You Need Me to Be, firmada por Trent Reznor y Atticus Ross.

El galardón a Mejor Artista Nuevo ha sido para Olivia Dean, en una categoría especialmente abierta, mientras que en música dance y electrónica el Grammy ha recaído en Eusexua, de FKA Twigs.

Listado de principales candidaturas

Grabación del Año

luther — Kendrick Lamar con SZA GANADORA

DtMF — Bad Bunny

Manchild — Sabrina Carpenter

Anxiety — Doechii

WILDFLOWER — Billie Eilish

Abracadabra — Lady Gaga

The Subway — Chappell Roan

APT. — ROSÉ y Bruno Mars

Canción del Año

WILDFLOWER — Billie Eilish GANADORA

Abracadabra — Lady Gaga

Anxiety — Doechii

APT. — Bruno Mars y Rosé

DtMF — Bad Bunny

Golden — KPop Demon Hunters

luther — Kendrick Lamar With SZA

Manchild — Sabrina Carpenter

Mejor Interpretación Pop Solista

Messy — Lola Young GANADORA

Daisies — Justin Bieber

Manchild — Sabrina Carpenter

Disease — Lady Gaga

The Subway — Chappell Roan

Mejor Álbum Pop Vocal

MAYHEM – Lady Gaga GANADORA

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor álbum de country contemporáneo

Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR

Patterns — Kelsea Ballerini

Snipe Hunter — Tyler Childers

Evangeline vs. the Machine — Eric Church

Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny GANADOR

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean GANADORA

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Álbum Rap

GNX — Kendrick Lamar GANADOR

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

Glorious — GloRilla

God Does Like Ugly — JID

Chromakopia — Tyler, the Creator

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR

Genes Rebeldes — Aterciopelados

ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

ALGORHYTHM —Los Wizzards

Novela — Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)

Palabra De To’s (Seca) — Carín León GANADOR

MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

Sin Rodeos — Paola Jara

Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

Raíces — Gloria Estefan GANADORA

Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Clásicos 1.0 — Grupo Niche

Bingo — Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de pop latino

Cancionera — Natalia Lafourcade GANADORA

Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — Karol G

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor video musical

Anxiety — Doechii GANADORA

Young Lion — Sade

Manchild — Sabrina Carpenter

So Be It — Clipse

Love — OK Go

Mejor Álbum Rock

Never Enough — Turnstile GANADOR

Private Music — Deftones

I Quit — Haim

From Zero — Linkin Park

Idols — Yungblud

Mejor Canción Rock

As Alive as You Need Me to Be — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) GANADOR

Caramel — Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)

Glum — Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)

Never Enough — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)

Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

Songs of a Lost World – The Cure GANADOR

Sable, Fable – Bon Iver

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande GANADORAS

Golden [From “KPop Demon Hunters”] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Gabriela – Katseye

APT. – Rosé, Bruno Mars

30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar

Mejor álbum dance/electrónico

Eusexua — FKA Twigs GANADORA

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!

Mejor Grabación de Pop Dance

Abracadabra — Lady Gaga GANADORA

Bluest Flame — Selena Gomez & Benny Blanco

Midnight Sun — Zara Larsson

Just Keep Watching (From F1® The Movie) — Tate McRae

Tyler Spry & Ryan Tedder

Illegal — PinkPantheress

Mejor Canción de R&B

Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) GANADORES

Heart of a Woman — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)

It Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)

Overqualified — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)

Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

Sinners – Ludwig Göransson, compositor GANADOR

How to Train Your Dragon – John Powell, compositor

Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, compositor

Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, compositores

The Wild Robot – Kris Bowers, compositor

Mejor álbum de R&B

MUTT — Leon Thomas GANADOR

Beloved — Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mejor canción country

Bitin’ List — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) GANADOR

Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)

I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)

Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)

A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR

Dollar a Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Mejor canción escrita para medios visuales

Golden - KPop Demon Hunters GANADORA

As Alive as You Need Me to Be - Tron: Ares

I Lied to You - Sinners

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

Pale, Pale Moon - Sinners

Sinners - Sinners

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny - GANADOR

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

MUTT — Leon Thomas

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

