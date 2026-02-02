Busca un piso en Madrid y lo que le piden dice mucho de lo que pasa en España: lo define con una palabra

Encontrar piso en las grandes ciudades de nuestro país es casi misión imposible, pero cuando se trata de Madrid, la cuestión se agrava aún más. El problema de la vivienda es uno de los más graves en nuestro país, según el último barómetro del CIS.

El mercado de la vivienda está disparado, y hay muchos propietarios que se valen de ello para lucrarse notablemente. Así lo denuncian muchos influencers en redes sociales como TikTok.

"Hola, bienvenidos a destapando estafas. Este piso, que aparentemente está muy bien. Está por la zona de Vallecas, en Numancia, ha bajado de precio de 1.640 euros a 1.495 euros al mes", cuenta el perfil @laspollypoket.

"Hay que tener 6.000 euros"

"Acabamos de llamar. Buscaban personas de menos de 33 años, estudiantes o trabajadores... pues tú dirás 'esto es para ayudar a los chavales de esta generación que no pueden independizarse porque está la cosa muy chunga en Madrid'", señala para instantes después revelar la respuesta del propietario cuando han llamado para interesarse por el piso.

"Tenéis que pagar un mes de comisión de agencia, dos meses de fianza, el mes en curso y suministros, que son fijos, 200 euros al mes de suministros", se queja esta chica en su cuenta de TikTok.

"Con lo cual, la rebaja de 1.495 euros sube a 1. 640 euros y es decir, para entrar a vivir a un piso se necesita la friolera de 6.000 euros", asegura y pone el grito en el cielo porque "no los tengo". "Ya basta", zanja la chica, que habitualmente denuncia los altos precios de la vivienda.

Al hilo del video, en los comentarios informa a sus seguidores de que llevan desde el mes de mayo de 2025 intentando buscar un piso de cuatro personas "en el que no nos tomen el pelo" y que "aún no lo hemos encontrado".