Jay Olson, experto en psicología, revela el truco de la 'fricción' para recuperar tu cerebro: "Desactiva el reconocimiento facial y de huellas dactilares de tu móvil y guárdalo en el bolsillo opuesto"
¿El móvil te desconcentra con facilidad? Implementa estos tres simples pasos recomendados por un experto para fortalecer tu capacidad de atención. 

Andrés Senior Duran
Grupo de personas utilizando los teléfonos móviles.
Grupo de personas utilizando los teléfonos móviles.Getty Images

Cada vez se habla más sobre el fenómeno de la hiperconectividad digital, ¿pero qué significa realmente? Un portal especializado lo define como "la condición de estar permanentemente conectados a dispositivos (teléfono, tableta, ordenador) o a plataformas digitales", expone Psicopartner

Los avances tecnológicos se acentúan cada día en nuestra sociedad, mostrando las dos caras de la moneda: 

Dicha sobreexposición se traduce en diversos problemas sociales, entre ellos se encuentra la baja capacidad de atención. Para hacerle frente a esta situación, varios profesionales médicos exponen, en una entrevista con The New York Times, tres consejos prácticos. 

1. La auditoria de atención 

La próxima vez que inicies una tarea, lleva la cuenta de cada vez que tu atención se disocia, ya sea porque tu mente está divagando o porque hay una distracción externa, apuntando qué fue exactamente lo que te distrajo.

"Intenta mantener esta auditoría durante un día completo, y si te resulta manejable, repítela unos días más, idealmente una semana completa", afirma el investigador Jay Olson. 

2. Reduce las distracciones 

Hay diversas maneras para fomentar la concentración cognitiva.

Uno de estos ajustes es añadir fricción, lo que consiste en hacer más difícil al usuario acceder a estos dispositivos. Considera eliminar el reconocimiento facial y de huellas dactilares de tu teléfono y guardarlo en el otro bolsillo, sugiere el Dr. Olson.

De hecho, un estudio publicado por Science Direct sostiene que casi el 90 % del uso del teléfono lo inicia el usuario, no una notificación. La pequeña fricción al introducir una contraseña puede desincentivar el uso inactivo.

3. Comprueba tu progreso 

Finalmente, es importante volver a remitirse a la auditoría mencionada anteriormente para comprobar si los períodos de atención aumentaron y el uso de los dispositivos electrónicos ha decrecido. 

