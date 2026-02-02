Denise, viajera experimentada, sobre el artículo que jamás consume en los hoteles: "No es solo champú"

Al reservar una habitación de hotel, muchos viajeros dan por hecho que la experiencia incluye algo más que una cama cómoda: los populares productos de aseo del baño. Champú, gel o acondicionador forman parte de esos pequeños “extras” que algunos usan sin pensarlo y otros incluso guardan en la maleta como recuerdo. Sin embargo, lo que para muchos es un detalle práctico y casi automático, para otros se ha convertido en motivo de desconfianza.

Denise McCabe, viajera con años de experiencia en Ireland Prestige Tours, advierte que lo que parece un detalle cómodo puede esconder dudas sobre higiene y manipulación. Según cuenta, más allá del champú pueden acabar en esas botellas productos inesperados o mezclas poco apetecibles, y por eso prefiere usar siempre sus propios frascos de tamaño viaje en vez de los envases recargables montados en la pared de la habitación.

La tendencia a substituir las minitallas por dispensadores recargables nace, en gran parte, de la presión por reducir plásticos y residuos de un solo uso. Sin embargo, la intención ecológica choca con retos de higiene si los sistemas no son los adecuados. “Una vez que una botella se ha abierto y rellenado varias veces, siempre queda una duda”, explica Denise en declaraciones recogidas por Express.co, advirtiendo de que el contenido puede no ser siempre lo que el huésped espera.

Mejor prevenir que curar

Varios estudios científicos han detectado niveles significativos de contaminación en dispensadores estándar recargables, más concretamente, se han encontrado biofilms y bacterias en un porcentaje alto de muestras tomadas de dispensadores tipo “pump”. “He visto y oído suficiente a lo largo de los años como para saber que no solo termina champú en esas botellas”, asegura Denise, señalando que con el uso continuado y la falta de controles estrictos estos envases pueden acabar conteniendo restos indeseados que ponen en duda su higiene.

No obstante, la mujer recalca que no todos los dispensadores son iguales. “Si se puede ver que la botella está bien cerrada y solo el personal puede abrirla, es mucho menos probable que alguien la haya manipulado”, asegura, aunque añade que, si hay la menor duda, prefiere no usarlos. Por ello, la recomendación práctica de Denise es sencilla y práctica: viajar con un pequeño neceser con champú, acondicionador y gel de ducha en tamaños de viaje.

Estos frascos ocupan poco espacio, evitan sorpresas y mantienen la rutina de productos que no irritan la piel o el cuero cabelludo, algo importante a tener en cuenta para quien tiene sensibilidad o alergias. Si no se dispone de minitallas, sugiere comprar botellas vacías y decantar una porción de los productos habituales para los días de estancia. Denise lo tiene claro: “llevo mis propios productos y me ahorro la duda”.