Ya acepta reservas el hotel lunar de casi 1 millón de euros por habitación: el primer modelo se inaugurará en 2032

Seguro que más de uno ha soñado alguna vez con viajar a la Luna, mirar la Tierra desde la distancia y experimentar la ingravidez en sus propias carnes. Lo que durante décadas parecía exclusivo de novelas y películas de ciencia ficción empieza ahora a tomar forma real: el lujo extremo también apunta al espacio, con un ambicioso proyecto que ya acepta reservas para alojarse en un hotel lunar a un precio solo al alcance de unos pocos.

En un contexto donde la tecnología no para de avanzar a pasos agigantados, una startup estadounidense ha comenzado a aceptar solicitudes para alojarse en lo que promete ser el primer hotel comercial en la Luna. Eso sí, las reservas arrancan con depósitos de hasta 1 millón de euros y la compañía pretende inaugurar el primer módulo en 2032. Un plan que, por muy utópico que parezca, sus impulsores presentan como el siguiente gran salto del turismo de lujo y de la presencia humana fuera de la Tierra.

El proyecto, impulsado por Galactic Resource Utilization Space (GRU Space), plantea que la primera instalación sea una estructura inflable construida en la Tierra y transportada a la superficie lunar mediante un módulo de aterrizaje pesado. En su fase inicial alojaría a un máximo de cuatro huéspedes para estancias de varios días y, según se lee en la web de la empresa, el hábitat estará diseñado para operar al menos una década antes de requerir reparaciones mayores.

Fase de construcción en 2029

Skyler Chan, fundador y rostro público de la iniciativa, ha descrito el proyecto como el primer paso para “volverse interplanetarios”. Más allá de la estancia turística, GRU concibe que la experiencia sirva como plataforma para expandir la presencia humana en la Luna y, a la larga, en Marte. Según la compañía, las actividades previstas para los clientes incluirían caminatas lunares, conducción en superficie y hasta golf lunar en baja gravedad.

Según la información disponible, la compañía planea iniciar la construcción previa en 2029, sujeta a aprobaciones regulatorias y al financiamiento necesario, y está abriendo ahora un proceso de solicitud para “acceso anticipado” que incluye una cuota de trámite. Pese a lo prometido por GRU, varios expertos recuerdan que nunca se ha ensamblado una estructura humana permanentemente habitable en la Luna y que hay retos técnicos y legales importantes por resolver.

A medio plazo la empresa aspira a ampliar el complejo usando materiales locales para construir envolturas más resistentes que permitan aumentar la capacidad hasta unas diez personas simultáneas y convertir el proyecto en una instalación más permanente. GRU también ha vinculado esta hoja de ruta a sus ambiciones de contribuir a la creación de asentamientos humanos en otros planetas.

El anuncio llega en un momento de intensa competencia internacional por la Luna, ya que Rusia y China han anunciado planes para construir infraestructura lunar a gran escala, más concretamente, una central eléctrica. Por ahora, la oferta de GRU está dirigida a clientes con alto poder adquisitivo y a “pioneros” del turismo espacial. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través del formulario de la empresa para early access.