Una prestigiosa revista británica habla de Felipe VI en unos términos nunca vistos en España

La prestigiosa revista británica de moda Tatler, expertos en realeza, han publicado un artículo sobre Felipe VI en el que han hablado del monarca en unos términos impensables de ver en España.

"¿Es el rey Felipe VI de España el miembro de la realeza más apuesto de todos los tiempos?", ha preguntado en el titular el citado medio. Antes de entrar a desgranar su Corona.

El medio británico ha publicado una noticia con motivo del 58 cumpleaños del rey de España. "Aunque este padre de dos hijos siempre ha sido uno de los monarcas más elegantes, ¿será que se está volviendo más atractivo con el paso de los años?", ha planteado.

"Ya sea ofreciendo una cena de estado con su esposa, la siempre elegante reina Letizia, o observando con orgullo cómo sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, siguen evolucionando en sus roles reales, una cosa es segura: el rey Felipe siempre será el hombre mejor vestido de la sala", ha razonado.

Desde Tatler aseguran que, aunque "los observadores de la realeza" ya lo sabían, no fue "hasta Wimbledon 2023 que los trajes de Felipe se hicieron virales en redes sociales, gracias a un hilo sobre la meticulosa sastrería del rey, escrito por el periodista de moda masculina Derek Guy".

El rey Felipe VI en Wimbledon. Getty Images

En su día, el periodista de moda aseguró que 'es muy raro ver este nivel de sastrería hoy en día, incluso entre los ricos' y el citado medio, ahora, destaca que "entre los detalles que no se pueden pasar por alto se encuentran la forma en que el cuello siempre se ciñe al cuello y la proporción de las solapas".

"Los buenos trajes han sido una tendencia constante para el rey español, que logró robarse el espectáculo con un vestido azul marino y una corbata color ciruela en contraste cuando se unió al presidente Emmanuel Macron y a la primera dama Brigitte Macron para un almuerzo en el Palacio del Elíseo el 13 de enero", ha destacado.

La influencia de "la reina Letizia"

La revista británica ha destacado el motivo por el que Felipe VI viste tan bien y ha señalado que "no hace falta buscar mucho para encontrar al menos una influencia de estilo".

"La Letizia encabeza regularmente las listas internacionales de las mejor vestidas y es celebrada en todo el mundo por su enfoque refinado y elegante de la moda", ha expuesto.

Así han descrito a Felipe VI, "este atractivo miembro de la realeza":