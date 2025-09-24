La mayor traba de Liam Gallagher en su gira con Oasis no es Noel: se enfrenta a una demanda millonaria por manutención

Cuando Oasis anunció su gira de reencuentro 15 años después, fueron muchos los escépticos que se preguntaron —y se siguen preguntando— si después de determinados conciertos, el conflicto entre Liam y Noel Gallagher va a resurgir y, con ello, la cancelación de buena parte de los conciertos.

Sorprendentemente, no ha sido así y lejos de volver a pelearse, los rumores acompañan incluso a una ampliación de esta multimillonaria gira que los traiga por Europa el próximo año. Eso sí, los hermanos Gallagher no están exentos de dolores de cabeza. A las acusaciones de violación que recaen sobre su hermano mayor, Paul, se suma ahora una demanda millonaria a la que Liam tendría que hacer frente por la manutención de su hija, a la que no conoce.

El historial amoroso de Liam Gallagher ha sido convulso. Se ha casado en dos ocasiones: la primera con Patsy Kensit, en 1997, con la que tuvo a su hijo Lennon en 1999, y de la que se divorció en el 2000 y, la segunda en 2008 con la exvocalista de All Saints, Nicole Appleton, con la que ya había tenido a su hijo Gene en 2001 y de la que se divorció en 2014.

No obstante, a esto hay que sumar sonadas infidelidades con las que también tuvo descendencia: Lisa Moorish, con la que tuvo a Molly (actualmente de 27 años) y a la que conoció en 2018, y Liza Ghorbani, con la que fue infiel mientras estaba con Nicole Appleton y con la que tuvo otra hija, Gemma, nacida en 2013, a la que todavía no conoce.

Ahora Ghorbani, que vive con Gemma en Nueva York, le reclama más de siete millones de libras por manutención de su hija, a pesar de haber llegado a un acuerdo anteriormente por el que recibe 3.000 libras mensuales, según informa el Daily Mail. Esta cifra se estableció en 2015, después de una demanda presentada por la madre a Gallagher por desentenderse de la paternidad de la niña.

Entonces, el músico tuvo que pagar penalizaciones por no asistir a las audiencias judiciales, admitió que no había visto a Gemma ni tenía intención de hacerlo, pero sí de ofrecerle su ayuda económica.

"Liam Gallagher podría verse obligado a pagar una astronómica suma de 500.000 libras al año por la crianza de su hija después de llegar a un acuerdo financiero temporal con la madre de la niña", señala el tabloide, lo que supondría una media de 41.000 libras mensuales.

Además, la cifra llegaría a siete millones de libras debido a que la legislación estadounidense obliga a mantener la manutención de la joven, de la que su madre dice que se encuentra en el espectro autista, hasta los 26 años. "La señora Ghorbani tendrá que argumentar que Gemma tiene una discapacidad lo suficientemente grave como para no poder mantenerse por sí misma", declaró a The Sun el abogado de familia de Nueva York, James Sexton.

"Esto supone una presión añadida para Liam, quien ni siquiera conoce a Gemma. Este último caso es solo uno de los muchos problemas que ha tenido que afrontar en su vida personal", declaró una fuente cercana al artista.

La noticia llega en plena gira de los Gallagher por México, donde han generado más de 54 millones de dólares, y se espera que con el total de conciertos, Gallagher gane 50 millones de libras por reunirse con su hermano en las 41 fechas hasta ahora confirmadas.

"Se espera que gane 50 millones de libras con la gira. Y fuentes internas afirman que Ghorbani está intentando aprovechar estas ganancias inesperadas de Gallagher para su propio beneficio exigiendo más dinero", apunta el Daily Mail.

Actualmente, Liam mantiene una relación con Debbie Gwyther, su manager, con la que se comprometió en un viaje por la Costa Amalfitana en 2019, pero cuyo enlace ha ido postergándose. Además, sus dos hijos dentro de sus relaciones matrimoniales, Gene (24 años) y Lennon (26 años) están acompañándole en su gira con Oasis, también junto a los hijos de Noel, Anaïs (25 años), Donovan (18 años) y Sonny (15 años).