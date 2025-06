La mentira que le dijo Penélope Cruz a Pedro Almodóvar nada más conocerle

Este 19 de junio llegó a Movistar + Pedro x Javis, la serie documental de Javier Ambrossi y Javier Calvo en la que dialogan con Pedro Almodóvar sobre su filmografía, su vida, detalles inéditos y revelaciones hasta ahora desconocidas.

Además de diversos invitados cercanos al manchego o que han colaborado con él como son su hermano Agustín Almodóvar, Antonio Banderas o Alberto Iglesias, también participan en el documental las actrices 'chica Almodóvar' que tanto han marcado su filmografía como Loles León, Lola Dueñas, Rossy de Palma o, por supuesto, Penélope Cruz.

Precisamente ha sido Cruz la que ha revelado la "mentira" que le dijo a Almodóvar en su primera prueba para una cinta suya. "Empecé a hacer pruebas y una de las cosas que hice la vio Pedro, así que me llamó para hablar de Kika. Pero yo era una niña. Me vio y me dijo: '¿Pero tú qué edad me dijiste que tenías?' Y le dije: 'No, es que te he mentido, siempre miento", ha recordado. "Yo era muy niña y me dijo, 'esta película no la vas a poder hacer, ni tus padres te dejarían, pero te llamaré para otra", ha recordado sobre la prueba que era para interpretar el personaje de Verónica Forqué.

La idea de probar suerte con las cintas de Almodóvar, precisamente también venía de un momento en el que tuvo que mentir, según ha recordado en el documental. "La primera película que vi de Pedro fue Átame. Fui sola al cine y mentí, dije que tenía diecisiete y me dejaron entrar, pero tenía catorce. Después de verla, me di un paseo yo sola y decidí intentarlo", ha explicado.

La primera aparición de Cruz en una película de Almodóvar fue en 1997 en Carne Trémula, donde además coincidió con su actual marido, Javier Bardem. De ahí, se ha forjado una de las duplas más internacionales y reconocidas del cine español con una lista de hasta siete colaboraciones en películas como Los abrazos rotos, Los amantes pasajeros, Dolor y Gloria, Madres paralelas y Volver.