Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Oreja de Van Gogh confirma los rumores y anuncia gira con Amaia Montero para 2026: fechas y cómo comprar las entradas
Cultura

Cultura

La Oreja de Van Gogh confirma los rumores y anuncia gira con Amaia Montero para 2026: fechas y cómo comprar las entradas

"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones".

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Nueva imagen de La Oreja de Van Gogh, con Amaia MonteroSONY

Después de que el miércoles La Oreja de Van Gogh anunciara su regreso con Amaia Montero y con la ausencia del guitarrista Pablo Benegas, este viernes se ha confirmado la noticia con la que se especulaba desde hace un año: habrá gira en 2026. 

El grupo ha bautizado el tour, que arrancará en mayo en Bilbao con el nombre Tantas cosas que contar. Bajo ese paraguas han anunciado 16 conciertos en 15 ciudades españolas aunque el comunicado emitido por Sony habla de "primeras fechas", por lo que es probable que se sumen nuevos espectáculos. 

Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 20 a las 12 horas y podrán comprarse en la página web oficial de La Oreja de Van Gogh. Por ahora, estas son las ciudades y las fechas de la gira: 

  • 9 mayo. BILBAO. Bizkaia Arena BEC!
  • 28 y 29 mayo. MADRID. Movistar Arena
  • 6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete.
  • 13 junio. MURCIA. Plaza de Toros.
  • 26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium.
  • 27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja
  • 10 julio. GIJÓN. Gijón Life.
  • 31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena
  • 21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar.
  • 27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena
  • 4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena.
  • 11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum.
  • 9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe.
  • 6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi.
  • 20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena.

"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", ha publicado el grupo en sus redes sociales, junto a nueva foto de los cuatro integrantes, con Montero a la cabeza. 

Según El País, los precios de las entradas partirán desde los 45 euros las más baratas hasta 72 las más caras, todo ello sin contar los gastos de gestión. También habrá disponibles paquetes VIP que oscilarán entre los 110 y los 290 euros sin sumar los gastos de distribución. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 