La Oreja de Van Gogh confirma los rumores y anuncia gira con Amaia Montero para 2026: fechas y cómo comprar las entradas

Después de que el miércoles La Oreja de Van Gogh anunciara su regreso con Amaia Montero y con la ausencia del guitarrista Pablo Benegas, este viernes se ha confirmado la noticia con la que se especulaba desde hace un año: habrá gira en 2026.

El grupo ha bautizado el tour, que arrancará en mayo en Bilbao con el nombre Tantas cosas que contar. Bajo ese paraguas han anunciado 16 conciertos en 15 ciudades españolas aunque el comunicado emitido por Sony habla de "primeras fechas", por lo que es probable que se sumen nuevos espectáculos.

Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 20 a las 12 horas y podrán comprarse en la página web oficial de La Oreja de Van Gogh. Por ahora, estas son las ciudades y las fechas de la gira:

9 mayo. BILBAO. Bizkaia Arena BEC!

28 y 29 mayo. MADRID. Movistar Arena

6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete.

13 junio. MURCIA. Plaza de Toros.

26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium.

27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

10 julio. GIJÓN. Gijón Life.

31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena

21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar.

27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena

4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena.

11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum.

9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe.

6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi.

20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena.

"Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", ha publicado el grupo en sus redes sociales, junto a nueva foto de los cuatro integrantes, con Montero a la cabeza.

Según El País, los precios de las entradas partirán desde los 45 euros las más baratas hasta 72 las más caras, todo ello sin contar los gastos de gestión. También habrá disponibles paquetes VIP que oscilarán entre los 110 y los 290 euros sin sumar los gastos de distribución.