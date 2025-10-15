Crónica de la resurrección anunciada (y cebada) de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

Con una aparición estelar en un abarrotado Santiago Bernabéu en julio de 2024 empezó a fraguarse toda una maquinaria de rumores, idas, venidas y polémicas que ha acabado este miércoles. Amaia Montero se subía al escenario en mitad de uno de los conciertos de Karol G a cantar Rosas ante un público entregado e impactado por el regreso de la donostiarra a los escenarios después de su retirada en 2022 por motivos de salud mental. Además, lo hacía con una canción tan icónica de La Oreja de Van Gogh tras su salida en 2007. Sonaban campanas de reconciliación y así ha sido.

Un año y tres meses después —con una polémica gestión de la salida de Leire Martínez como vocalista incluida— La Oreja de Van Gogh ha anunciado el regreso de Amaia Montero tras 18 años y también una salida temporal de Pablo Benegas, guitarrista y compositor del grupo. Lo han hecho tras meses y meses de silencios, incógnitas y estrategias como borrar el comunicado de la salida de Leire Martínez y sustituirlo por una imagen en blanco solo dos días antes de la noticia.

"De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", escriben en el comunicado, donde dejaban claro que la salida de Benegas es circunstancial.

"Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor", añadieron. Poco después, en declaraciones con El País, Benegas aclaró que no estará presente en "esta nueva etapa", que consistirá en una gira de pabellones preparada para 2026 de la que anunciarán detalles esta semana.

Además, el grupo ha compartido un fragmento en vídeo de lo que parece una nueva canción de LODVG con la voz de Montero. La que sería la primera desde 2007, cuando Amaia salió del grupo para emprender su carrera en solitario tras publicarse Guapa, su último disco. En 2008, Leire Martínez se incorporó a la formación como vocalista poco antes de lanzar el que sería su primer disco: A las cinco en el Astoria.

"Que te acompaña desde tu primer latido, tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo. Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer. No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever", son algunos de los versos de esta canción.

No obstante, los fans están divididos, más de lo habitual en una división existente desde 2008 entre los que se quedaron con la voz de Montero y los que apoyaron a Martínez durante los 16 años que estuvo al frente del grupo. Dicen que Van Gogh se cortó la oreja tras una pelea con Paul Gauguin en un acervo de locura y la gestión de conflictos del grupo que lleva su nombre no ha parecido ser, al menos de cara a la galería, mucho mejor.

Muchos son los que han criticado cómo se ha gestionado el proceso, especialmente desde la salida de Martínez de la banda, con numerosos ganchos, píldoras, declaraciones aparentemente contradictorias y, sobre todo, con mucho despiste. Todo, para anunciar lo que ha acabado siendo una noticia más que esperada y que se ha alargado durante casi dos años y se ha acelerado desde esa crítica aparición con Karol G.

Su cercanía con Xabi San Martín y su colaboración en 2023

Aunque Montero se retiró de los escenarios y de la vida pública en 2022, un año después empezó poco a poco a reactivarse en redes sociales. Lo más llamativo fue una colaboración que hizo para un spot de Telefónica con motivo de su centenario en diciembre de 2023 de la mano del que fue su compañero en La Oreja de Van Gogh, Xabi San Martín.

Entonces, la artista interpretó Moon River, que popularizó Audrey Hepburn en su cinta Desayuno con diamantes y quiso agradecerle el trabajo conjunto llamándole "hermano". Apenas tres meses antes de esta colaboración, Montero ya había posado con San Martín en un selfie compartido en su Instagram, con un mensaje de cariño especialmente importante en un momento crítico para Montero, ya que en junio de 2023 tuvo que ser ingresada en la UCI.

Además, lo hizo con una banda sonora que acabó de ganarse a los seguidores de La Oreja de Van Gogh: La Playa, incluida el disco El viaje de Copperpot y escrita por San Martín.

La aparición con Karol G en julio de 2024 y la reacción de La Oreja de Van Gogh

Solo siete meses después de este acercamiento Montero aparecía cantando Rosas con Karol G en el Bernabéu una canción de lo más simbólica para los seguidores de La Oreja de Van Gogh y que incluso Leire Martínez reveló en su entrevista con El HuffPost que era la que más le costó cantar en su época como vocalista ya que la asociaba a Montero.

Después de subirse al escenario tras un importante parón, Montero quiso agradecerle a la colombiana su cariño y la oportunidad que le brindó ante su público con un post de Instagram. "GRACIAS SIEMPRE @karolg eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida", escribía junto a varias fotos de la actuación.

Al post, no le faltaron reacciones de amigos del mundo de la música y el espectáculo, pero todas las miradas las atrajo un comentario desde la cuenta de La Oreja de Van Gogh, donde ponía: "Enhorabuena amiga, estamos profundamente orgullosos de ti".

Con el paso de los meses se ha visto que este acercamiento y la elección de la canción de Montero no fue casualidad y que el grupo planeaba un regreso con Amaia Montero y una salida con Leire que se materializó el 14 de octubre de 2024.

La gestión 'horribilis' de la marcha de Leire Martínez el 14 de octubre de 2024

El 14 de octubre del pasado año, los fans de La Oreja de Van Gogh no daban crédito al ver el comunicado del grupo en redes sociales: Leire Martínez salía de la banda tras 17 años como vocalista. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", declararon entonces en un comunicado que Leire no firmó.

Martínez ya se había mostrado molesta los meses previos ante las preguntas de los medios sobre un posible regreso de Montero. "Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso", dijo en una entrevista. Solo unos días antes de la salida del grupo, La Oreja de Van Gogh dio un concierto con motivo de las fiestas del Pilar en Zaragoza en el que rompió a llorar al cantar Rosas. Sí, siempre Rosas.

Tras la noticia, Leire reveló en una entrevista con Me quedo conmigo de Mediaset que no había firmado el comunicado de la banda, ya que no estaba de acuerdo. "He permitido que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar", reveló sobre los motivos de su salida del grupo.

Entonces, Martínez se apresuró a decir que Amaia Montero no había influido en su salida del grupo. "No tiene nada que ver en lo que ha ocurrido de puertas para adentro" y pidió "que la dejen tranquila". No obstante, Martínez no se cortó a la hora de hablar del "dolor" que había sentido a la hora de salir del grupo y precisamente de esa emoción nació Mi nombre, el primer single de su carrera en solitario publicado el pasado mes de abril, aunque también dejó claro en su entrevista con El HuffPost que estaba "orgullosísima" de todo lo vivido con La Oreja.

Desmentido, silencio y más desmentidos que resultaron ser verdad

Durante meses, los rumores del regreso de Montero cogían cada vez más fuerza. Se habló de cachés, de un fatídico Bernabéu que se habría visto truncado por la posterior remodelación del recinto, de una gira de estadios e incluso hubo quien fantaseó con un posible dúo entre Montero y Martínez.

Pablo Benegas, guitarrista de la banda que ha anunciado una retirada temporal en esta nueva etapa del grupo, se apresuró entonces a declarar que se "habían dicho muchas mentiras" en referencia tanto a las informaciones con respecto al regreso de Montero como a la salida de Martínez, aunque no iban a entrar a "desmentirlas todas".

Efectivamente, desde la banda no hubo ninguna otra declaración. De hecho, sus redes sociales estaban inactivas desde el comunicado hasta este martes cuando publicaron una foto en blanco y lo borraron de Instagram.

La que sí habló fue Amaia Montero que dejó claro que la salida de la vocalista no tenía nada que ver con ella. "Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero", declaró la excantante del grupo en una conversación telefónica emitida en TardeAR.

Además, enfatizó que las noticias publicadas con respecto a su regreso le estaban afectando psicológicamente. "Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia!¿He he dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja?", dijo visiblemente enfadada.

También se vio obligada a desmentir Cayetana Guillén-Cuervo, amiga cercana de Amaia Montero, quien reveló muy efusivamente en la alfombra roja de los Premios Talía el pastel de que la cantante iba a volver con La Oreja de Van Gogh.

Montero dejó incluso de seguir en redes sociales a la actriz y esta se vio obligada a emitir un comunicado en Instagram: "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera", explicó. "Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", añadió entonces.

Las indirectas y supuesta nostalgia de Amaia Montero en Instagram y su regreso a la música

Desde enero, sí ese 20 de enero, al mes de abril, coincidiendo también con el despegue de la carrera en solitario de Leire Martínez, la cuenta de Instagram de Amaia Montero fue todo un polvorín. Aunque la artista comparte habitualmente fragmentos de conciertos o fotos con La Oreja de Van Gogh, hubo dos que dieron más pistas de las que se pensaba.

El 20 de enero compartió un vídeo de ella cantando con LODVG esta icónica canción del disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida.

Solo unos días antes, Montero había tirado de carrete y había recuperado una foto junto a Xabi, Haritz, Pablo y Álvaro, sus excompañeros de grupo, en la que aparecía amordazada en una silla mientras ellos le cortaban una oreja con el pie de foto Reservoir Dogs, título de una película de Tarantino.

En abril, el periodista David Insúa contaba en Tentáculos de Canal Quickie que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh estaban preparando un nuevo disco. Sin embargo, el periodista de Cadena Dial, Rafa Cano, desmintió la noticia asegurando que había contactado con Montero y que ella "está centrada exclusivamente en su disco", que quiere lanzar "antes de final de año". Ella, en plena vorágine, volvió a dar que hablar con una foto de archivo con el pie de foto: "Y es que empiezo a pensar ………………………………….. olvidar", frase, de nuevo de Rosas.

Visto lo visto, las informaciones desmentidas y los proyectos en solitario de Montero, que incluso reveló que tenía un single llamado Tormenta Perfecta, parece ser que han tomado otros derroteros.

Al final, por mucho silencio, pistas y despistes, la banda ha tirado de la nostalgia por los 2000 y por la decisión sobre la que todo el mundo venía hablando desde hace meses y que desde principios de esta semana, cuando La Oreja de Van Gogh puso esa foto en blanco en redes sociales. Ese "solo juntos tiene sentido" no es más que un viaje de nuevo a sus años dorados e intentar recuperar un éxito, o al menos un rédito en una gira, que en los últimos años no era comparable.