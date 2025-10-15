La Oreja de Van Gogh anuncia la vuelta de Amaia Montero y la salida de Pablo Benegas

Después de meses de polémicas, idas, venidas, rumores y despedidas, por fin ha llegado la noticia: la Oreja de Van Gogh ha anunciado su regreso junto a Amaia Montero este miércoles y la salida de Pablo Benegas, guitarrista de la grupo. La banda ha hecho pública la noticia en un comunicado, después de que este lunes borrasen el comunicado de salida de Leire Martínez y lo dejasen todo en blanco salvo un "solo juntos tiene sentido", justo un año año después de la salida de Martínez.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", han detallado.

La banda ha avanzado que "pronto os irán contando más detalles y noticias", pero "necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

"Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor", han añadido. "De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", concluyen.

Ya este martes por la mañana, en el programa Buenos días Javi y Mar, de Cadena 100 adelantaron que el bombazo no era solo la vuelta de Amaia, si no que la formación iba a sufrir modificaciones. "Hay una noticia bomba sobre La Oreja de Van Gogh. La noticia no es que Amaia vuelva a La Oreja de Van Gogh, que es algo que se sabía. La noticia es que La Oreja de Van Gogh no vuelve al completo", señaló Javier Nieves.

"¿Significa esto que vuelve Amaia a La Oreja? Evidentemente, sí", señaló el presentador en referencia a la imagen en blanco publicada por el grupo donostiarra y añadió que "Pablo Benegas no estará en La Oreja de Van Gogh".

Esto supondría un cambio radical, ya que se trata de uno de los fundadores y compositores del grupo, junto a Xabier San Martín. Por lo que la banda, durante este impás, estaría formada por Amaia Montero (voz), Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería) y tendrían que contar con un guitarra extra para conformar la banda.

Con esta noticia se acaban los rumores que se intensificaron en julio de 2024 con la aparición de Montero con Karol G en uno de sus conciertos del Santiago Bernabéu para interpretar Rosas a lo que siguió el 14 de octubre la salida de Leire Martínez del grupo.

Sin embargo, por el momento, la banda no ha anunciado ninguna gira ni conciertos con esta nueva formación.

Un año de la agitada salida de Leire Martínez

El 14 de octubre de 2024, el grupo anunció la salida de Martínez de la banda recalcando que "la decisión ha sido dura y difícil". Entonces, dejaron claro que lo habían hecho "después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

La exvocalista aseguró que no había firmado el comunicado emitido por los otros cuatro miembros de la banda. "Nuestro camino se ha separado lo suficiente para que igual no tenga vuelta. He tenido que aprender a ser madre siendo la líder de una banda conocida. Y yo he tenido que aprender de todo esto. En el comunicado se dice que ha habido conversaciones, claro que las ha habido. Cuando no llegas a entendimiento es triste. ¿Fue un shock emocional? Prefiero no contestar", señaló en el programa Me quedo conmigo de Mitele.

En su entrevista con El HuffPost, Martínez dejó claro que su relación con el grupo había estado muy marcada por diversos acuerdos. "Todas las relaciones tienen que tener normas. Todas. Y esas normas tienen que definirse y ver qué tipo de relación son. Si tú y yo no definimos la relación que hay entre nosotras, tú puedes entender una cosa y yo otra. Quizás tú te sientas invalidada en algunos aspectos y yo eso no lo sé porque no lo hemos definido", detalló.

Martínez lanzó el pasado mes de abril Mi nombre, el que fue el primer adelanto de su primer trabajo en solitario, que tiene prevista su publicación antes de final de año. En esta canción se liberó con respecto a los sentimientos que le generó la salida de La Oreja de Van Gogh e incluso incluyó una frase de la canción El último vals: "siempre serás bienvenido a este lugar".