La 'rave' de 'Sirat' sigue sonando: las virtudes de la película de Óliver Laxe para luchar por el Oscar

La Academia de Cine ya ha elegido y España ya tiene representante para intentar conseguir una nominación al Oscar: Sirat. La película de Óliver Laxe ha conseguido poner de acuerdo a los académicos y luchará por entrar en el quinteto de Mejor película internacional, al que España llegó por última vez en marzo de 2024 con La sociedad de la nieve.

Sirat, que se podrá ver en Movistar+ a partir del 19 de septiembre, ha conseguido imponerse a Romería, de Carla Simón, y a Sorda, de Eva Libertad. En esta cinta, el cineasta gallego nacido en París narra el viaje de un padre en busca de su hija que termina siendo acogido junto a su hijo pequeño por una comunidad de raveros. Una historia que no solo ha recibido el visto bueno de los académicos españoles, sino del Festival de Cannes.

El pasado mayo, Laxe añadió su nombre al del pequeño listado de directores españoles como Almodóvar o Buñuel premiados en el certamen francés, llevándose el Premio del Jurado. Además, también se llevó el reconocimiento a la mejor banda sonora y fue una de las cintas más comentadas del festival por sus arriesgadas decisiones.

"Cannes ha estado muy bien, se ha hablado muchísimo de la peli. Para New Yorker, IndieWire o Liberation era la Palma de Oro y fue genial el premio que hemos tenido. Fue una de las pelis del festival y eso ha sido muy bonito, la conexión con la cinefilia mundial", expresó Laxe en una entrevista con El HuffPost antes de su estreno en salas el pasado junio.

Laxe, posando con el premio en Cannes Getty Images

Esa conversación se ha trasladado más allá de los festivales y ha copado las redes durante todo el verano, recibiendo opiniones totalmente opuestas por parte de muchos cinéfilos. Mientras que son legión los que defienden el trance que propone Laxe en el desierto de Marruecos, otros muchos no han compartido los giros más arriesgados de la película y no han entendido la necesidad de hacerlo pasar mal al espectador.

La película, que Laxe califica como una "catarsis" es una opción radicalmente diferente a Segundo premio, la cinta que narra la historia del grupo Los Planetas y que fue la elegida hace un año para intentar triunfar en Hollywood pero no logró pasar la preselección.

Un fenómeno de taquilla

Además que ganarse el éxito de la crítica, Sirat también ha conseguido llevar a los espectadores a las salas. La película de Laxe se estrenó hace más de tres meses y sigue estando en la cartelera de algunas ciudades españolas, algo poco habitual actualmente al margen de los taquillazos de Hollywood.

La cinta ha recaudado ya más de 2,6 millones de euros en la taquilla, unas cifras destacables para un título con vocación indie y que actualmente ocupa la quinta posición en el listado de películas españolas más vistas del año.

En Francia, Sirat va camino de hacer cifras todavía mejores. La película se estrenó el pasado fin de semana en las salas francesas y en cinco días ha conseguido recaudar 1,1 millones de euros y reunir a un 80% más de espectadores que en su fin de semana de estreno en España.

Está por ver si además del éxito entre la crítica y la taquilla, Laxe también consigue ganarse el visto bueno de la Academia de Hollywood y superar el primer corte, que llegará el 16 de diciembre. Ese día se anunciará un pequeño listado del que saldrán las cinco nominadas que se comunicarán en enero de 2026.