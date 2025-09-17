'Sirat' representará a España en los Oscar

La cinta española Sirat ha sido finalmente la elegida para representar a España en la carrera por los Oscar, en esta 98ª edición. Después de que el pasado 3 de septiembre fueran preseleccionada junto a esta las cintas Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, finalmente ha sido el filme de Oliver Laxe la que ha pasado el corte final, tal y como anunciado el cineasta Pablo Berger, encargado de dar la noticia.

La película de Laxe, protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez, llegan a una rave en pleno desierto de Marruecos buscando a su hija y su hermana, desaparecida en una de estas fiestas. En este ambiente de trance y rodeados de música electrónica, la buscan entre raveros que les acompañan en esa última fiesta en el desierto.

A pesar de que esta será la película que representará a España, esto no quiere decir que finalmente sea nominada a Mejor película internacional. Los 15 finalistas al Oscar a Mejor película internacional 2026 se conocerán el próximo 16 de diciembre y las cinco nominadas se anunciarán con el resto de categorías se harán públicas el 22 de enero de 2026.

Premio del jurado en el Festival de Cannes, Sirat se ha convertido además en todo un éxito en taquilla, a pesar de su corte independiente, ha logrado 2,5 millones de euros de recaudación en España y en Francia también ha llenado las salas, duplicando esta cifra alcanzando hasta los 5 millones.

Aunque Laxe aseguró en su entrevista con El HuffPost, que su intención no era hacer "una tesis de la cultura de la rave", sí que quería reflejar la libertad que hay en estos espacios. "Hay algo en el baile y en esa catarsis del baile que me parece muy sana y muy edificante. Es un gesto humano tribal que tenemos desde tiempos inmemoriales. Pero, sobre todo también el convivir con la herida, que lo veo mucho en la cultura rave, es más visible. Me parece un paso de madurez y yo he tenido que aprender a convivir más con mi herida, que es una herida que tenemos todos", señaló entonces.

Para Sergi López, protagonista de la cinta, la idea de la película y la interpretación que le ofrecía Laxe eran en sí una idea "extrema". "Él me propone, como en la peli, seguir el sirat, seguir el camino y las cosas que te van llegando. Más que encontrar soluciones, afrontarlo, asumirlo y lo que él me decía, acercarme al abismo. Él siempre me empuja a saltar y esta idea a mí me gustaba", recordó en su entrevista con El HuffPost.

En los últimos años, las cintas La sociedad de la nieve (2022) y Dolor y Gloria (2019) fueron finalmente nominadas a este galardón. Sin embargo, desde 1999 con la cinta de Almodóvar Todo sobre mi madre, España no logra un Oscar en esta categoría, algo que ha conseguido en tres ocasiones. La ceremonia de entrega de la 98ª edición de los Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026, como cada año, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.