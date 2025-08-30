Sergio Ramos debuta como cantante y le llueven las críticas: "El nombre lo dice todo"

Sergio Ramos estrena nueva canción. El futbolista se ha hecho viral este sábado ante el inminente estreno de su single Cibeles, que saldrá a la luz este domingo. Si bien, en los últimos días ya dejó algunas pistas de su próximo trabajo en redes sociales, la noticia ha sorprendido, para bien o para mal, a muchos de sus más acérrimos seguidores.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, donde sólo en Instagram el exjugador del Real Madrid acumula más de 65 millones de seguidores, se puede ver un adelanto en el que canta una estrofa de la canción. "Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Nunca quise irme, me pediste que vuele", son las letras íntegras. Asimismo, se pueden ver fragmentos de cuándo era jugador del equipo madrileño y de la fuente de la Cibeles en el centro de la capital.

Muchos de sus fans, se preguntan el sentido: "El nombre lo dice todo", asegura un internauta. "¿Tenía que hacerlo cantando? ¿Era estrictamente necesario?", se pregunta otro, adelantando lo que podría ser el contenido de la canción (su experiencia en el Real Madrid), que no verá la luz hasta este martes. "Expectante me tiene".

No obstante, el debut del futbolista como cantante no ha recibido una cálida bienvenida precisamente. Muchos internautas han opinado sobre el nuevo paso a la música del deportista, inundando las redes de memes y críticas. "La Cibeles llorando después de saber que Sergio Ramos le dedica un tema musical", broma una usuaria de la red social X (antes Twitter).

"¿Por qué nadie habla de intrusismo laboral aquí?", cuestiona una internauta. "De Sergio Ramos envidio su falta de pudor. Lo digo en serio. No es una crítica. Deberíamos ir todos así por la vida", concluye otro. "Por favor, decidme que es broma que Sergio ramos va a sacar una canción".