Los Javis anuncian su ruptura y muchos se acuerdan de lo mismo: "Hasta mi padre me ha preguntado"
Javier Calvo y Javier Ambrossi han roto su vínculo sentimental. 

Marina Prats
Marina Prats
Javier Calvo y Javier Ambrossi en la presentación de los conciertos de Stella Maris.Pablo Cuadra

Los Javis han roto su relación sentimental tras 13 años de relación, tal y como anunció en exclusiva El País. No obstante, la dupla creativa formada por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha anunciado que continuará trabajando en los proyectos actuales y futuros, entre ellos la cinta La bola negra, basada en una obra inacabada de Lorca y para la que contarán con nombres como Glenn Close, Penélope Cruz y Guitarricadelafuente.

Ambos han creado y dirigido ficciones como Paquita Salas, Veneno o La Mesías, además del musical La llamada, que posteriormente pasó a ser película, pero también han ejercido como productores de otras series como Mariliendre, Cardo y Superstars.

Además, las fuentes que han confirmado la noticia a El País afirmado que ambos "están trabajando juntos mejor que nunca" y que La bola negra es el "proyecto más bonito de su vida".

No obstante, tras conocerse la noticia muchos se han acordado de la icónica serie Paquita Salas (Netflix), con la que se dieron a conocer al gran público y que para muchos es todo un referente de cultura popular, carne de memes y de diálogos apropiados para cualquier situación y una reclamada cuarta temporada.

Calvo y Ambrossi nunca han dado un mensaje claro acerca de si va a haber una cuarta temporada de la ficción protagonizada por Brays Efe, que finalizó en 2019. En primer lugar dijeron que no lo harían en Drag Race en 2023, pero un año después en 2024 en su visita a La pija y la quinqui se contradijeron.

"Habrá cuarta temporada en algún momento, habrá que hacerla, evidentemente. Todo el mundo la quiere", declararon entonces y dejaron la puerta abierta incluso a otra ficción dentro de este universo.

"Hay algo que por ejemplo puede que hagamos antes, si hacemos... Quizá habría un camino para hacer un spin-off de Noemí Argüelles", señalaron entonces. "Nos gustaría mucho, nos emociona y sería una serie super chula y super divertida que ya tenemos incluso estructurada y pensada", añadieron.

