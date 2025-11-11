Los Javis rompen su relación sentimental, pero no profesional

Lo ha confirmado en exclusiva El País: Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han roto su relación sentimental, pero no la creativa y profesional, y mantienen todos sus proyectos, tanto en los que ya están trabajando como los futuros. De hecho, hace solo unos días que terminaron el rodaje de La bola negra, su último y más ambicioso trabajo cinematográfico, la adaptación de una obra inacabada de Lorca que cuenta en su reparto con Guitarricadelafuente, Miguel Bernadeau, Penélope Cruz, Lola Dueñas o Glenn Close, entre otros.

Hace más de 13 años que Los Javis son pareja romántica además de profesional y siempre se les ha entendido indisolublemente unidos. Han sido uno de los combos creativos más exitosos de los últimos años como directores de las series Paquita Salas, Veneno o La Mesías, además del musical La llamada, pero también como productores de Mariliendre, Cardo y Superstars, en los que su impronta estética y narrativa son evidentes.

Al margen de su trabajo detrás de las cámaras, Calvo y Ambrossi se han convertido en dos importantes personajes de la vida social y cultural madrileña, rodeados de caras famosas como Amaia, Rosalía, Anna Castillo, Carolina Durante... Todos, o casi todos, fueron invitados a la gran fiesta que dieron esta pasada Nochevieja en su casa en la que Anne Igartiburu fue la encargada de dar las campanadas.