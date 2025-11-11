Los Javis rompen su relación sentimental, pero no profesional
La aparición en solitario de Javier Calvo este lunes en 'La revuelta' suscitó comentarios sobre esta posible ruptura.
Lo ha confirmado en exclusiva El País: Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han roto su relación sentimental, pero no la creativa y profesional, y mantienen todos sus proyectos, tanto en los que ya están trabajando como los futuros. De hecho, hace solo unos días que terminaron el rodaje de La bola negra, su último y más ambicioso trabajo cinematográfico, la adaptación de una obra inacabada de Lorca que cuenta en su reparto con Guitarricadelafuente, Miguel Bernadeau, Penélope Cruz, Lola Dueñas o Glenn Close, entre otros.
Hace más de 13 años que Los Javis son pareja romántica además de profesional y siempre se les ha entendido indisolublemente unidos. Han sido uno de los combos creativos más exitosos de los últimos años como directores de las series Paquita Salas, Veneno o La Mesías, además del musical La llamada, pero también como productores de Mariliendre, Cardo y Superstars, en los que su impronta estética y narrativa son evidentes.
Al margen de su trabajo detrás de las cámaras, Calvo y Ambrossi se han convertido en dos importantes personajes de la vida social y cultural madrileña, rodeados de caras famosas como Amaia, Rosalía, Anna Castillo, Carolina Durante... Todos, o casi todos, fueron invitados a la gran fiesta que dieron esta pasada Nochevieja en su casa en la que Anne Igartiburu fue la encargada de dar las campanadas.