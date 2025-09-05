Los Premios Goya 2026 se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona

La Academia de Cine ha adelantado este viernes nuevos detalles sobre la próxima gala de los Premios Goya, que ya tienen fecha: el 28 de febrero de 2026. Los galardones se entregarán este año en Barcelona, concretamente en Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Así lo ha anunciado el presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, en un acto en el Palau de la Generalitat de Barcelona, acompañado por el alcalde Jaume Collboni y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

"El cine catalán nos come por los pies", ha valorado Méndez-Leite, que cree que celebrar la 40ª edición de los premios en Barcelona tiene todo el sentido por el "impulso" y el "talento" de la industria cinematográfica de Cataluña.

La fecha es varias semanas más tarde del fin de semana en el que se suele celebrar la gala de los Goya, más a principios de febrero, probablemente para espaciarla de los Premios Gaudí, que también se celebran en Barcelona. Los galardones de la Acadèmia de Cinema Català se entregarán el 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu.

Los Goya se han entregado fuera de Madrid en los últimos años, en un esfuerzo por llevar la industria del cine por toda España. Este año la gala se celebró en Granada con un homenaje a la música de la ciudad entre los números musicales, y en ediciones anteriores los galardones han viajado a Málaga, Valencia, Sevilla o Valladolid.

Barcelona fue la primera ciudad en la que se celebraron los Goya al margen de Madrid. Fue en el año 2000, en una gala presentada por la actriz Antonia San Juan en la que Pedro Almodóvar invitó a los asistentes a cantar el Cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que estaba sentado en el patio de butacas.