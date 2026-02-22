Varios influencers de 80 años coinciden al desmontar la obsesión de los jóvenes por el futuro: "¿Cómo sabes que va a haber un 'luego'?"

Vivimos en una sociedad dominada por la intranquilidad. Pasamos los días arrastrando preocupaciones del pasado o devorados por el estrés y la ansiedad que nos genera un futuro completamente incierto. En esta vorágine de hiperproductividad, estamos dejando de lado lo más importante: vivir el presente en plenitud.

Sobre esta "epidemia" de ansiedad han reflexionado varios creadores de contenido del colectivo Retirement House en una reciente entrevista para el medio digital Sprought, dirigido por el influencer canadiense William Rossy.

Para quienes no lo conozcan, Retirement House es un exitoso grupo formado por adultos mayores entre 70 y 80 años aproximadamente, que rompen los esquemas en internet protagonizando bailes, parodias y sketches virales.

Su carisma es tal que ya suman más de 10 millones de seguidores entre todas sus plataformas digitales.

La vida es una sola; vive el presente

Una de las integrantes del grupo, de 89 años, profundiza sobre el valor de la autenticidad y su importancia en la vida. "La autenticidad es el único camino que dará sus frutos. La autenticidad es el superpoder que nos salvará, si es que la raza humana va a salvarse", afirma con una lucidez aplastante.

En esta misma línea, la creadora de contenido subraya lo fundamental que resulta anclarse en el hoy y perderle el miedo a la muerte, un tema que sigue siendo un enorme tabú social. "La gente tiene mucho miedo a morir y no quiere admitir que no hay un después. Estábamos haciendo un podcast y alguien dijo: 'Ahora estoy ganando mucho dinero, ¿debería gastarlo y divertirme o debería ahorrarlo para más adelante?'. Inmediatamente pensé: '¿Cómo sabes que habrá un más adelante?' Es ahora, vive el presente. Disfruta del momento", sostiene.

La resiliencia y el amor: dos aspectos claves

Como consejo directo para las nuevas generaciones, otro de los integrantes, un hombre de 80 años, advierte sobre el peligro de acomodarse en la vía del mínimo esfuerzo.

"Cualquiera que esté creciendo, nunca elija lo fácil porque las consecuencias serán duras en algún momento. Debes aceptar tu propio camino, aceptar lo que tengas que hacer y hacerlo, y no elegir lo fácil porque lo fácil te pasará factura", declara con la voz de la experiencia.

Durante la charla, el colectivo relaciona el amor con la capacidad de vivir plenamente. Para la mujer de 89 años, la respuesta es casi existencial: "Quizás el amor verdadero sea el hecho de que estamos aquí. Estamos vivos durante el tiempo que sea, largo o corto, que pasemos en este planeta", detalla.

Por su parte, otro compañero de 75 años define el amor como un ejercicio continuo de aceptación, valentía y compromiso incondicional. "Estar dispuesto a cometer errores, estar dispuesto a admitir tus errores y estar dispuesto a trabajar en ellos. Cuando las cosas se ponen difíciles, no te alejas sin más", concluye.