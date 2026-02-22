Marta, dueña de un bar-lavandería que factura 24.000 euros al mes: "Nos viene desde la abuelita en camisón hasta el hipster con las gafas redondas"

Lavar ropa suele percibirse como una tarea tediosa, aburrida e incluso frustrante. Muchas personas que no disponen de lavadora en casa sienten que pierden un tiempo valioso esperando a que termine el ciclo de lavado y secado en los clásicos locales de autoservicio.

Por otra parte, quienes sí lavan en casa a menudo lidian con el desgaste rápido de sus prendas o acumulan tanta cantidad de ropa que las labores de lavado y secado pueden extenderse durante varios días.

La solución de Marta y Gerard

Para poner fin a este tedio, Marta Pérez y su socio (y pareja), Gerard, han montado en Barcelona un negocio completamente innovador en el mercado español. Se trata de Labar, un juego de palabras que fusiona los dos servicios principales del local: lavado de ropa y disfrutar de una buena cafetería.

La fórmula nace de la premisa de transformar una obligación molesta en un momento de provecho. Mientras la ropa se lava y seca, los clientes pueden teletrabajar, charlar con amigos o simplemente relajarse con un café, una cerveza o una copa de vino.

En una reciente entrevista con el creador de contenido, Eric Ponce, la cofundadora desgrana los orígenes de este proyecto y la sorprendente acogida que ha tenido.

Una clientela diversa

Respecto al perfil del consumidor que acude al local, la cofundadora señala que no existe un nicho de mercado cerrado, algo que le resulta fascinante. "A mí personalmente me parece muy guay lo que hemos conseguido, sin buscarlo, no sé ni cómo. Nos viene todo tipo de gente", afirma.

"Cuando digo todo tipo de gente, nos viene desde la abuelita en camisón hasta el hipster con las gafas redondas. Jóvenes, mayores, modernos, clásicos, y esto es muy guay porque es superenriquecedor y es muy difícil de conseguir porque normalmente los lugares se suelen identificar con un tipo de gente", detalla la empresaria.

Para Marta, el mérito radica en la propia naturaleza del negocio. "Es muy fácil, sin quererlo o queriéndolo, definirse con un tipo de público. Aquí yo creo que, debido a la lavandería, nos viene todo tipo de gente y la verdad es que todos se sienten a gusto, nadie se siente fuera de lugar", detalla.

La unión hace la fuerza

El origen de este concepto —que hoy llega a facturar unos 24.000 euros al mes— nació del deseo de la pareja por emprender juntos. "Dijimos: bueno, tenemos que hacer algo juntos, ¿qué hacemos? Queríamos montar algo nuevo. Todo estaba inventado, entonces pensamos que quizás unimos dos conceptos que ya existen, conseguimos un concepto nuevo. La idea fue de Gerard y yo pensé en el nombre", agrega Marta.

La empresaria también apunta que actualmente cuentan con dos locales en la Ciudad Condal y que la inversión media para abrir cada uno rondó los 140.000 euros. "Nosotros buscamos locales que, a poder ser, estén hechos polvo, porque nosotros tenemos una estética a seguir. Entonces, por muy bien que esté el local, normalmente lo tiramos todo al suelo, porque queremos una distribución específica, una estética; entonces da igual que el local esté bien porque al final no lo aprovechas", concluye.