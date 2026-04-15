'Margo tiene problemas de dinero' llega a Apple TV: así es la serie creada por David E. Kelley y protagonizada por Elle Fanning

Una madre en apuros económicos, interpretada por Elle Fanning; una antigua camarera de Hooters, a la que da vida Michelle Pfeiffer; y un exluchador profesional, interpretado por Nick Offerman, son los personajes principales de Margo tiene problemas de dinero.

La novela de Thorpe despertó el interés de Hollywood incluso antes de su publicación gracias a su original premisa: el mundo de Margo se viene abajo cuando descubre que está embarazada tras tener una aventura con su profesor de inglés. Todo parece ir en su contra: acaba de dejar la universidad y sus padres son las personas menos indicadas para ayudarla. La imaginación de la que siempre se había valido para escribir empieza a servirle para crear personajes y construir una identidad propia en OnlyFans.

A través de la creación de contenido sexual, la plataforma permite a los usuarios monetizar su trabajo. Poco a poco, Margo consigue cada vez más seguidores, aunque el precio del éxito y el reconocimiento podría afectar a su reputación como madre.

La serie combina drama y comedia para explorar la exposición pública en una de las plataformas más consumidas en la cultura digital actual y que afecta especialmente a las mujeres. No obstante, aunque la presencia de estas plataformas esté normalizada ,su representación en la ficción televisiva es escasa.

En la novela, Rufi Thorpe crea un personaje que rompe estereotipos de género: una heroína que quiere salvarse a sí misma creando contenido sexual. A través de ella, la autora aborda los desafíos a los que se enfrentan quienes trabajan en estos espacios y cuestiona los prejuicios que existen en torno a ello.

El renacimiento de Michelle Pfeiffer

Este es un buen momento para Michelle Pfeiffer, quien había decidido retirarse de la industria del cine cuando esta dejó de ofrecerle papeles de relevancia. La actriz llegó a encadenar seis nominaciones consecutivas a los Globos de Oro y tres al Oscar en apenas cuatro años.

La carrera de la actriz alcanzó su punto álgido cuando encadenó seis nominaciones consecutivas a los Globos de Oro y tres al Oscar en apenas cuatro años. Sin embargo, con el paso del tiempo, la industria del cine dejó de ofrecerle papeles de la misma relevancia. Finalmente, Pfeiffer decidió retirarse voluntariamente para centrarse en su vida privada. Ahora, regresa con un nuevo papel, como madre del personaje de Elle Fanning, que le permite volver a situarse en el centro de la escena y demostrar de lo que es capaz. Los tres primeros episodios de la serie ya están disponibles en Apple TV.