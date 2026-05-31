Los jardineros coinciden: este simple gesto en casa tiene un impacto mayor del que se puede pensar

Después de una primavera especialmente generosa para muchos aficionados a la jardinería, con cultivos y jardines llenos de vida gracias a las suaves temperaturas de comienzos de 2025, los expertos recuerdan que el verdadero estado de un jardín no solo se mide por cómo florecen las plantas. En un año marcado por la falta de lluvias y los episodios de calor adelantado, pequeños gestos cotidianos pueden marcar la diferencia.

Precisamente por eso, asociaciones medioambientales y expertos en jardinería están recomendando una medida tan sencilla como efectiva: crear pequeños puntos de agua para ayudar a las aves y otros animales a sobrellevar las altas temperaturas. Un viejo barreño, una maceta profunda o incluso un fregadero en desuso pueden convertirse en un pequeño refugio natural capaz de atraer vida y mantener el equilibrio del ecosistema doméstico.

En esta línea, la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB) recuerda que un espacio exterior, como un jardín, no solo se compone de plantas, sino que se trata de un pequeño ecosistema en el que la fauna también necesita ayuda para sobrevivir a las olas de calor y a los suelos resecos. La solución no exige grandes obras ni presupuesto, sino que basta con crear un pequeño “mini estanque” de la forma más casera posible.

Una situación crítica en Reino Unido

La Royal Horticultural Society (RHS) asegura que hasta una olla con agua limpia y fresca funciona en espacios mínimos. Además, un mini estanque puede beneficiar a anfibios y otros pequeños visitantes, por lo que la propia RSPB recomienda que el acceso sea fácil, con piedras, troncos o una rampa si el recipiente queda elevado. También sugiere usar agua de lluvia y vigilar que el entorno permita entrar y salir sin riesgo para los animales.

Esto es especialmente importante en Reino Unido, donde los últimos datos oficiales del Comité Conjunto de Conservación de la Naturaleza (JNCC) muestran que 43 especies de aves registran descensos significativos a largo plazo, una cifra que sube a 44 en Inglaterra, mientras otras muchas siguen bajo presión por la pérdida de hábitat y el cambio climático. Por ello, un recipiente con agua no arregla el problema de fondo, pero sí ofrece una ayuda inmediata, barata y al alcance de cualquiera.

En tiempos de calor y sequía, la conclusión de los expertos es clara: ese gesto tan simple de poner agua en casa puede convertirse en un salvavidas para aves, ranas, erizos e insectos. Porque, a veces, cuidar un jardín no consiste solo en hacer florecer las plantas, sino también en proteger toda la vida que depende de ellas, y pequeños gestos cotidianos pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos.