Más allá de la música: cuando el festival de Glastonbury se convierte en trinchera política

En su más de medio siglo de vida, el festival de Glastonbury ha sido mucho más que una cita anual con lo mejor de la música anglosajona. Desde sus comienzos en una granja de Somerset, entre el barro, las tiendas de campaña y un espíritu cercano a las comunas, ha servido también como altavoz de causas sociales, como catalizador del descontento de la población y como espejo de las tensiones políticas que vive el Reino Unido. Pero este 2025, por primera vez, la policía británica ha abierto una investigación a raíz de lo que se ha gritado desde uno de sus escenarios.

La polémica estalló el sábado, cuando el dúo punk Bob Vylan encendió al público que se había citado ante el escenario West Holts con un cántico que no aparecía en el programa ni figuraba entre las letras de sus canciones. “Death, death, death to the IDF” (“Muerte, muerte, muerte a las FDI”), gritó el vocalista, Bobby Vylan, provocando que los miles de asistentes en el público acabasen coreando la consigna, con las cámaras de la televisión británica, la BBC, retransmitiéndolo en directo. En solo unas horas, el episodio ya ocupaba los titulares de la prensa, se compartía como la pólvora a través de las redes sociales y los comunicados oficiales se pisaban uno a otro hasta que, a última hora de este domingo, la policía británica anunciaba la apertura de una investigación para determinar si esos gritos podrían ser constitutivos de un delito de odio.

La polémica en Glastonbury 2025 crecía todavía aún más con la actuación de Kneecap, el grupo de rap irlandés que no solo defendió a uno de sus miembros (Mo Chara, citado por la justicia británica por exhibir una bandera de Hezbolá en un concierto de Londres), sino que animó al público a "provocar disturbios" en la que será su próxima comparecencia en los juzgados de Reino Unido. Para rematar, otro de sus integrantes se despachó a gusto contra el primer ministro británico, que días antes ya había pedido que la organización se atreviese a cancelar su actuación: "El primer ministro de su país, no del mío, dijo que no quería que tocáramos. Así que al diablo con Keir Starmer", dijeron en el escenario.

El mismo Starmer respondía con durezare, condenando los cánticos de “Muerte a las FDI” como un “lamentable discurso de odio” y exigió explicaciones a la BBC por haber emitido las imágenes en directo. “No hay excusa para este tipo de discurso de odio. Dije que Kneecap no debía tener plataforma, y eso también se aplica a cualquier otra actuación en la que haya amenazas o incitación a la violencia”, afirmó. No mencionó expresamente a Bob Vylan, pero sus palabras llegaban horas después de la actuación del dúo punk. La BBC, que había incluido un aviso en pantalla sobre el lenguaje ofensivo, retiró las actuaciones de su plataforma bajo demanda.

La organización del festival también salió al paso, aunque únicamente en relación con la actuación de Bob Vylan. Emily Eavis, su directora, lamentó que “se habían pasado de la raya” y recordó que “en Glastonbury no hay lugar para el antisemitismo, el discurso de odio ni la incitación a la violencia”. En ningún momento mencionó directamente a Kneecap, cuya actuación también está bajo investigación policial.

No es la primera vez: Banksy, Corbyn, Jay-Z…



Pero lo que ha ocurrido este año no es un giro inesperado, sino un capítulo más en la historia de un festival que siempre ha estado políticamente cargado. En los años 70 y 80, los beneficios se donaban a la Campaña por el Desarme Nuclear. En cada rincón del recinto convivían escenarios improvisados con grupos de activistas que repartían octavillas y organizaban asambleas. En 2006, el artista Banksy plantó junto a una de las carpas un mural que rezaba: “Bombing for Peace is like Fucking for Virginity”. Era una crítica directa a la guerra de Irak, tan sencilla como incómoda.

En 2008, Jay‑Z hizo historia al convertirse en el primer rapero en encabezar el cartel del festival. Pero antes de subirse al escenario tuvo que escuchar cómo Noel Gallagher le acusaba de no encajar en el “espíritu” de Glastonbury. Jay‑Z respondió con ironía: salió al escenario con una guitarra colgada al cuello y abrió su actuación con una versión burlona de “Wonderwall”. Aquello ya no era un debate musical, sino uno sobre raza, clase y prejuicios.

La escena más explícitamente partidista llegó en 2017. Jeremy Corbyn, entonces líder del Partido Laborista, subió al Pyramid Stage vitoreado como si fuera un rockstar. “Oh, Jeremy Corbyn”, coreaba el público al ritmo del riff de Seven Nation Army, en uno de los momentos más icónicos —y más divisivos— del festival. Corbyn habló de esperanza, juventud y justicia social, pero no hacía falta que pidiera el voto: la imagen ya lo decía todo. Aquello fue un mitin cultural, con cámaras, barro y épica de estadio.

A lo largo de los años, Glastonbury ha prestado su voz a decenas de causas: el cambio climático, la igualdad racial, el Brexit, Palestina. Lo ha hecho desde la convicción de que el arte no debe limitarse al entretenimiento, y que un escenario también puede ser una plataforma política.

Libertad de expresión, pero ¿hasta dónde?

Lo que cambia este año no es el contenido, sino su recepción. Porque ahora, por primera vez, el festival se ve inmerso en una investigación policial por lo que se dijo desde el micrófono. Las proclamas contra el Ejército israelí han generado condenas institucionales, alertas diplomáticas y exigencias de responsabilidad editorial a la BBC. La música ya no suena sola. Su eco rebota en despachos oficiales, en tribunales, en redacciones y en platós. El escenario, ese espacio de libertad que durante décadas parecía a salvo de todo, ha entrado de lleno en la lógica de la política exterior.

El dilema, claro, no es nuevo. ¿Cuánta libertad cabe en un festival cuando lo que se grita no es una letra, sino una consigna? ¿Dónde está el punto exacto en que la denuncia legítima roza —o cruza— la incitación? Glastonbury lleva décadas caminando por esa frontera, construyendo su identidad a base de incomodidad, pero también de compromiso. Lo que este año ha demostrado es que esa frontera ya no la marca la organización ni los artistas, sino la presión pública, el clima político y las consecuencias legales.

Aun así, sería ingenuo pensar que Glastonbury puede —o debe— renunciar a su naturaleza política. La utopía que lo vio nacer no desaparece porque moleste. Pero sí exige una pregunta que ahora resuena con más fuerza que ningún bajo: ¿cuánta libertad somos capaces de sostener cuando lo que se dice en un escenario deja de ser simbólico y empieza a tener consecuencias reales?