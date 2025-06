Polémica en Glastonbury: investigan los cánticos que pedían la muerte del Ejército de Israel

La Policía británica ha anunciado la apertura de una investigación por los cánticos contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Ejército israelí, que se lanzaron en el concierto del dúo punk Bob Vylan en la jornada del sábado del festival de música de Glastonbury, cuya organización ha condenado como un acto de "antisemitismo".

"Estamos al tanto de los comentarios realizados por los artistas en el escenario 'West Holts' en el festival de Glastonbury esta tarde. Los oficiales evaluarán las pruebas en video para determinar si se ha cometido algún delito que requiera una investigación criminal", ha sostenido la fuerza policial británica desde su cuenta en la red social X.

La Policía se refería a las proclamas lanzadas por Bobby Vylan, que enfervorizó a los miles de asistentes del festival de Glastonbiury nada más comenzar su concierto a los gritos de "Death, death, death to the IDF" (Muerte, muerte, muerte a las FDI), a la que organismos internacionales han acusado de perpetrar matanzas indiscriminadas contra la población civil durante la guerra de Gaza.

También podría ser investigado el grupo de rap irlandés Kneecap, que ha incitado a los asistentes a su concierto a provocar "disturbios" en la próxima cita que uno de sus miembros tiene con la Justicia de Reino Unido. La citación judicial de Mo Chara, cuyo nombre real es Liam Óg Ó hAnnaidh (transcrito en la denuncia como Liam O'Hanna) --miembro de la banda--, responde a la exhibición de una bandera del partido-milicia chií libanés Hezbolá en un concierto celebrado en Londres el 21 de noviembre de 2024.

Antes del festival de Glastonbury, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, había pedido la cancelación del concierto de Kneecap al no considerarla "apropiada". "El primer ministro de su país, no el mío, dijo que no quería que tocáramos, así que al diablo con Keir Starmer", ha mencionado en el propio concierto otro de los miembros del grupo de rap, Caillerain, en referencia a la reunificación de Irlanda y la salida del Gobierno británico de Irlanda del Norte, postura política que defiende el grupo.

Tras el concierto, el propio Starmer ha criticado ha condenado el "lamentable discurso de odio" por los cánticos de "Muerte a las FDI" y ha emplazado a la BBC a dar explicaciones de por qué se retransmitieron. "No hay excusa para este tipo de lamentable discurso de odio. Dije que Kneecap no había que dar a Kneecap una plataforma y eso va también para cualquier otra actuación en la que haya amenazas o incitación a la violencia. La BBC debe explicar cómo se llegaron a emitir esas escenas", ha argumentado.

La organización condena los cánticos

La organizadora de Glastonbury, Emily Eavis, hija del fundador del festival, ha condenado los cánticos y lamentado que "se han pasado de la raya", según un comunicado recogido por la cadena británica Sky News. "Sus cánticos sobrepasaron totalmente los límites y les recordamos urgentemente a todos los involucrados en la producción del Festival que en Glastonbury no hay lugar para el antisemitismo, el discurso de odio ni la incitación a la violencia", ha manifestado.

En la nota, Eavis ha explicado que "como festival nos oponemos a todas las formas de guerra y terrorismo, y siempre creeremos en la esperanza, la unidad, la paz y el amor, y haremos campaña activamente por ellos", los comentarios de un artista "nunca deben verse como un respaldo tácito a sus opiniones y creencias".

La BBC ha calificado de "profundamente ofensivos" los comentarios de Bob Vylan. "Durante la emisión en directo en iPlayer se incluyó un aviso en pantalla alertando del lenguaje muy fuerte y discriminatorio. No tenemos previsto que la actuación esté disponible en la plataforma bajo demanda", ha explicado. También la Embajada israelí en Londres ha afirmado estar "profundamente conmocionada por la retórica incendiaria y de odio expresada en el escenario del Festival de Glastonbury".