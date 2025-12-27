Miranda!: "Para las canciones pensamos siempre en el show porque la vida que tienen cuando las publicamos no depende de nosotros"

El Benidorm Fest ultima los detalles para su edición de 2026. Aunque sus ganadores no vayan a participar en Eurovisión, el concurso de RTVE se plantea como un escaparate de la música española. El pasado jueves se conocieron las 18 canciones de esta edición entre las que se encuentra la propuesta internacional del dúo argentino Miranda! junto con bailamamá, el proyecto en solitario de Óscar Ferrer, con el tema Despierto amándote.

Una canción "telenovelera" como ellos mismos defienden y que mantiene la esencia de ambos proyectos, tanto a la que nos tenía acostumbrados Ferrer con Varry Brava como la de los argentinos que han en sus dos décadas de éxitos han triunfado en nuestro país con canciones como Don o Perfecta.

Esta no es la única colaboración de Alejandro Sergi y Juliana Gattas, integrantes del dúo argentino, con artistas españoles, ya que para su último disco Nuevo Hotel Miranda! han contado con las colaboraciones de Ana Mena, Abraham Mateo y Leo Rizzi, entre otros. El dúo mantiene su esencia en sus canciones con mensajes por el amor libre, la diversidad que les han alzado como símbolo LGTBIQ+. Sin embargo, no ven en los cambios sociales ni los retrocesos a nivel social una motivación para escribir.

"Creo que es necesario porque es lo que sentimos, es algo permeable a lo que sucede en el mundo, en la sociedad, en todo. Pero no es algo que digamos conscientemente, “vamos a decir esto, porque ahora hay un retroceso”. No existe esa consciencia, hacemos lo que sentimos del corazón", explica Gattas en su charla con El HuffPost.

Ferrer, por su parte, repite experiencia en el Benidorm Fest tras su paso con Varry Brava con Raffaella en 2022. El escenario ahora es distinto y, aunque piensa que en un inicio "la experiencia completa era participar en Eurovisión", ve la retirada de España como algo positivo. "De alguna manera hace que se independice de Eurovisión, que también es positivo para que no tenga que estar ahí pendiente de lo que ocurre en Europa, que hay un concurso aquí en España que se llama Benidorm Fest y que por él mismo funciona. Eso también es positivo.

Para este Benidorm Fest, Miranda! junto con bailamamá preparan una puesta en escena "muy teatral" en la que, tal y como resume Gattas: "mira a papá y baila mamá".

Aunque os conocíais de antes de trabajar juntos en un videoclip de Varry Brava, ¿cómo surgió esta idea de colaborar? ¿Quién le propuso a quién participar en el Benidorm Fest?

Alejandro Sergi: Nosotros llamamos Óscar porque nos llamaron para participar al Benidorm, nos encantó la propuesta, pero nos dijeron “tienen que hacer un dueto con algún artista español para poder participar” y pensamos en él desde el primer momento porque habíamos trabajado juntos en el vídeo, habíamos hecho una colaboración juntos, él con nosotros, nosotros con Varry Brava...

Teníamos buena onda y después también porque la canción le iba a pegar justo porque estilísticamente estamos bastante cercanos en personalidad, bastante hermanitos nos sentimos, escuchamos los mismos discos, nos gusta la misma música, nos admiramos mutuamente... Fue bastante natural todo. Él no dudó, se lo propusimos y enseguida nos dijo que sí.

Óscar, ¿cómo es para ti Óscar repetir experiencia en Benidorm Fest después de participar en 2022 con Raffaella?

Óscar Ferrer: Participar con Miranda! es un regalazo, que pensaran en mí para mí lo es. Soy muy fan de ellos, de todo su concepto artístico, forma parte también de mi vida emocional, llevo escuchándoles casi desde sus comienzos. Volver a participar en el Benidorm Fest es bonito siempre: conocer gente, te enfrentas a nuevos retos... Todo todo es positivo, también con ese nerviosismo natural que te empuja a currar con exigencia y a disfrutar.

¿Les has dado algún consejo a ellos de cara al festival? La experiencia de estar en Benidorm una semana allí y demás.

Óscar: Creo que no les hace falta darles ningún consejo, que descubran ellos cómo es paso a paso todo. Además que ellos ya estuvieron aquí en una previa y pudieron conocer el ambiente, iban conociendo a la gente... Ya cuando estén aquí lo verán de primera mano.

Imagino que cuando os inscribisteis en el Benidorm Fest contabais con que el ganador participase en Eurovisión. Finalmente tras la decisión de RTVE de retirarse del festival tras confirmarse la participación de Israel, esto no va a ser así, ¿os ha afectado? ¿Os ha cambiado la perspectiva?

Óscar: Es cierto que la experiencia completa es como ir a Eurovisión que, ya que ganas, vas a Eurovisión. Este año no va a poder ser, pero bueno, el concurso en sí ya es una entidad muy personal. También de alguna manera hace que se independice de Eurovisión, que también es positivo para que no tenga que estar ahí pendiente de lo que ocurre en Europa, que hay un concurso aquí en España que se llama Benidorm Fest y que por él mismo funciona. Eso también es positivo.

Con visión a ser algo como es Sanremo en Italia o como el Viña del Mar en Latinoamérica, ¿no?

Óscar: Sí, ya lo tenía y se estaba trabajando mucho desde un inicio en eso, con un referente como decías como Sanremo en Italia. Bueno, este año no se puede ir a Eurovisión, a lo mejor, no sé, se puede armar alguna historia para hacer otro tipo de evento o promo al ganador. No tengo absolutamente ni idea, me lo estoy inventando. Pero igual, no sé, igual ante esta situación tienen alguna alternativa.

Óscar Ferrer en la presentación del Benidorm Fest 2026. Europa Press via Getty Images

Alejandro y Juliana, en este último disco Nuevo Hotel Miranda! habéis colaborado con artistas españoles como Leo Rizzi, Ana Mena o Abraham Mateo, ¿los conocíais de antes o los habéis descubierto con este proyecto?

Juliana Gattas: Sí, los conocíamos a todos de antes, con algunos tuvimos más contacto que con otros. Con Abraham estuvimos bastante, con Leo también... Fue muy grato para nosotros. A algunos pudimos grabar en persona y a otros no, pero los tuvimos en pantalla siempre.

Alejandro: Sí, Abraham vino a Argentina en el Quilmes Rock y en Madrid en el Alma Festival también la cantamos juntos.

Ese Me gusta con Tini de este último disco se ha convertido en todo un éxito tanto en Argentina como fuera, ¿esperabais la acogida de este tema después de haber revisitado vuestros grandes éxitos en ese Hotel Miranda!?

Alejandro: En verdad, no. No esperamos nada de nadie, cuando sacamos nueva música esperamos que la gente nos escuche mucho a nosotros. Tenemos plena confianza en nuestro instinto, para nosotros es un éxito terminarlo. Ha sido un placer trabajar con Tini, pero con todos los artistas. Ella tiene una agenda superocupada. De hecho, la convocamos para el primer volumen del disco y no pudimos concretar una fecha.

Juliana: Ya es un éxito terminar una canción y tener muchas ganas de bailarla en el escenario, que coincida con que la colaboración fue con una estrella semejante como Tini, es un lujo ya, pero la canción nos gusta mucho.

Alejandro: Sí, estamos contentos. Pero sinceramente, cuando nosotros sacamos, la expectativa nuestra es sumar una buena canción al show. Y, después, bueno, ya es de la gente y nunca se sabe bien lo que pasa con las canciones porque a veces hay algunas que en su momento son un bombazo y después se olvidan, hay otras que en su momento no pasa nada y después siguen.

Nosotros para las canciones siempre pensamos más bien en el concepto del momento del show porque sentimos que la vida que tienen las canciones, una vez que nosotros las publicamos, ya no depende tanto de nosotros, sino más bien de lo que la gente haga con ellas.

A lo largo de vuestra trayectoria, ¿cómo veis la evolución de la escena argentina? Durante una época los referentes eran Soda Estéreo, Gustavo Cerati o Andrés Calamaro, pero ahora la escena es más urbano. ¿Cómo la vivís?

Alejandro: La escena actual es muy rica y muy variada porque si bien la punta de lanza han sido algunos artistas urbanos, con el paso del tiempo afloraron también un montón de popstars que nunca tuvimos tanta cantidad y de tanta calidad, no era un país con tanta tradición de pop, es un país más rockero. Siempre fue más conocido por sus grupos de rock. Y, de repente, estos últimos años afloraron un montón de solistas y de grupos que tocan otros estilos diferentes. Nos parece que la escena argentina está en un momentazo con muchos artistas jóvenes y talentosos que ampliaron el mercado.

La gente viene mucho más a los conciertos. Inclusive ellos también al salir del país y al viajar por otros lados nos favorecen también a todos los que veníamos de antes también ahí peleando, como que se abrió muchísimo la puerta. También hay una sensación de unión muy buena entre todos por parte de todos, porque aunque los estilos no sean el mismo, entre todos nos apoyamos y tenemos buena onda. Vamos a los conciertos del otro y cantamos juntos, eso hace que la escena sea más grande y nos favorece a todos.

"No es algo que digamos conscientemente, 'vamos a decir esto, porque ahora hay un retroceso" Juliana Gattas, de Miranda!

Óscar, ¿cómo vas a combinar Bailamamá con Varry Brava? ¿Tienes en mente algún disco con este proyecto?

Óscar: Ahora mismo con Varry Brava vamos a parar de tocar todo 2026. Nuestra idea es sacar algo en principio a finales del 2026, vamos a ver cómo va el año y tal. En paralelo nos deja hueco para nuestros proyectos personales y también ver con perspectiva cuál es el futuro de Varry Brava.

En cuanto a este proyecto personal, es algo que he tenido en mente desde hace mucho tiempo. Aprovechando esta ocasión de participar en Benidorm Fest, como que ha acelerado mucho este proyecto y ahora estoy componiendo con otros autores, estoy produciendo cosas propias... Y vamos a ver en qué formato lo puedo sacar. Estoy pensando si canto yo, si cantan otros artistas, si es algo más instrumental, con samples...

Estoy en esa onda y en paralelo trabajando las sesiones de DJ para poder pinchar por ahí y compartir la música que me gusta, que quien me conoce sabe lo pesado que soy cuando algo me gusta y quiero compartirlo. Entonces es una manera de ir y poder pinchar la música que me gusta sin molestar a nadie.

Tanto en Varry Brava como en Miranda! Habéis lanzado desde vuestras canciones siempre un mensaje al amor, la diversidad y la libertad. Hay muchos artistas que recalcan que estos mensajes son más necesarios que nunca, debido a las políticas que se están promulgando. ¿Creéis que es así?

Juliana: Creo que es necesario porque es lo que sentimos, es algo permeable a lo que sucede en el mundo, en la sociedad, en todo. Pero no es algo que digamos conscientemente, “vamos a decir esto, porque ahora hay un retroceso”. No existe esa consciencia, hacemos lo que sentimos del corazón, y luego lo escuchamos y si sentimos que es algo mágico que puede contagiarse lo llevamos al escenario, y si creemos que no pasa eso, seguimos intentándolo. Es una cuestión de lo que sentimos del corazón.

Alejandro Sergi y Juliana Gattas en una presentación. Medios y Media

Alejandro, esa colección de vinilos que muestras en tu Instagram, ¿cuál es tu joya más preciada? ¿Hay alguno que tengas especial ilusión por compartir con el público?

Alejandro: Bueno, no sé, yo no creo que tenga nada tampoco superespecial que no tenga nadie. Siempre alguien conoce algo. Pero bueno, muestro cosas diversas qué sé yo... Hace poco subí unos edits de un artista español, que no recuerdo el nombre. Ya son dos años de mostrar discos, conexiono mucho con eso y, desde hace poco, música de discoteca también. Ahí hay unas cuantas joyitas que me gusta coleccionar.

A decir verdad no tenía ni idea de qué hacer en Instagram porque no me gusta mucho y un día se me ocurrió hacer esto y vi que era una forma de estar presente en la red social porque siempre me costaba. No tenía cuenta y no sabía qué decir o qué hacer, tengo ese lugarcito en el que puedo compartir algo. Y lo siento cómodo, me divierto, me entusiasma. ¡Y encima me regalan discos!

Habéis revisado vuestros clásicos con Hotel Miranda! a través de duetos, ¿hay alguna canción que os canse? ¿Cómo os lleváis con Perfecta o con Don?

Juliana: No solo a propósito de los duetos. Desde siempre, nos llevamos muy bien con todo nuestro repertorio porque tocamos mucho en vivo. A veces hacemos discos pensando en las canciones pensando en el show en vivo, pasa al revés que en otros casos. Las canciones, más allá de Hotel Miranda!

Las revisamos cada tanto, si nos estaban cansando, si nos gustaría que tuviera otro BPM para que coincida con otra canción o esté en otro lugar del show, para empezar... que es muy importante para nosotros las canciones con las que empezamos y terminamos los shows. Tenemos nuestro propio estudio y van renovándose todo el tiempo. Para el caso de Hotel Miranda! con invitados, la renovación fue total.

¿Qué podemos esperar de la puesta en escena de este Despierto amándote? ¿Vamos a bailar sobre el escenario?

Alejandro: Es bastante teatral, ¿no?

Juliana: Es bastante teatral, pero siempre se agradece la danza. Lo que más me gusta ver desde el escenario prestando atención y conectando, pero también bailando, algo diferente que ver a todo el mundo quieto mirándote.

Alejandro: También vamos a tener muy en cuenta la pantalla porque nos seguirán miles de personas, porque habrá gente en el recinto cuando nos presentemos en vivo, pero sobre todo lo verán. Trataremos de combinar un poco eso, hacer una linda puesta en escena, que de alguna manera sirva para televisión y que transmita a través de la pantalla a la gente que está en casa sin perder esa frescura y esa espontaneidad cara a cara. Es un equilibrio que no es muy fácil.

Juliana: Mira a papá y baila mamá (risas).