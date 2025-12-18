Bachata, flamenco, pop urbano, rock o "mamarrachadas": escucha las 18 canciones del Benidorm Fest 2026

A pesar de que su ganador no participará en Eurovisión 2026, el Benidorm Fest quiere demostrar su "fortaleza" como un festival de música nacional referente y que sirva de escaparate de la diversidad musical del país, así como de trampolín para nuevos nombres de la escena como le ha supuesto a artistas como Chanel, Vicco, Rigoberta Bandini o Nebulossa.

De hecho, sus responsables han querido destacar las "fortalezas" del festival con novedades como incluir a Sergio Jaén, como director artístico, y al bailarín Borja Rueda, como coreógrafo, ya que ambos fueron responsables de la puesta en escena del ganador de Eurovisión 2025 por Austria, JJ, con el tema Wasted Love.

Como otra novedad e incentivo de esta edición es que el ganador, además de contar con el micrófono de bronce, obtendrá un premio en metálico de 150.000 euros brutos, de los cuales 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción.

Los encargados de presentar las dos semifinales, de los días 10 y 12 de febrero, y la final del día 14 serán Jesús Vázquez, Lalachus, Javier Ambrossi y la ya habitual del formato, Inés Hernand. Además, se ha desvelado qué artistas participarán en la primera y en la segunda semifinal del Benidorm Fest.

En la primera semifinal del 10 de febrero participarán Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Luna Ki, Julia Medina & María León, Mikel Herzog Jr. y Tony Grox & LUCYCALYS.

En la segunda semifinal del 12 de febrero harán lo propio Asha, Atyat, Dani J, Funambulista, Ku Minerva, Mayo, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis. Los seleccionados de ambas semifinales pasarán a la final del día 14 de febrero, donde concursarán por el micrófono de bronce.

Si quieres ir calentando motores para el concurso, estas son las 18 canciones del Benidorm Fest 2026:

Asha - Turista

Asha presenta su tema Turista, una canción de desamor en la que mezcla español e inglés y que ella misma ha compuesto en México, cuando estaba de viaje.

Atyat - Dopamina

Se trata de una de las propuestas más urbanas y bailables de 2026, con sonidos que mezclan desde la electrónica a la influencia árabe, dado el origen egipcio de su padre, y que recuerda a éxitos como ese Fuego de Eleni Foureira.

Dani J - Bailándote

La propuesta de Dani J es una bachata rítmica que quiere poner a bailar y a alegrar al público del Benidorm Fest.

Dora y Marlon Collins - Rakata

La hija de Bimba Bosé y Marlon Collins presentan, como ella misma ha calificado, una "mamarrachada" a la que han llegado por "temperamentos" y con la que animan a bailar en casa y seguro que lo harán en el escenario del Benidorm Fest.

Funambulista - Sobran gilipollas

Con este tema pop, más allá del insulto por el que directamente no podría participar en Eurovisión, Diego Cantero quiere criticar a los distintos gurús de la sociedad y reivindicar la energía positiva y el amor.

Greg Taro - Velita

Una propuesta de pop urbano, cálido y con cariño que ha nacido a raíz de un camp de composición de cara al festival. "Nos dieron cuatro horas y salió este tema", ha contado su autor en la presentación.

Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?

Volviendo a mezclar inglés y español, esta canción pop urbana propone una vía a medio camino entre el baile y la canción melódica con agudos y niveles vocales que recuerdan a Abraham Mateo.

Kenneth - Los ojos no mienten

Un auténtico misil latino y urbano que quiere subir la temperatura al Benidorm Fest con una composición electrónica que seguro que busca una propuesta con mucha exigencia de baile en la puesta en escena.

Kitai - El amor te da miedo

La banda madrileña, que se autodenomina como "obreros de rock", presenta este rock que apela a romper con ese "miedo al compromiso". Lo hace con la voz de Kenya como vocalista tras un año de parón y con un nuevo y potente sonido.

KU Minerva - No volveré a llorar

Un hit electrónico con sonidos de eurodance y reminiscencias de los inicios de Mónica Naranjo que busca triunfar sobre la pista de baile.

Luna Ki - Bomba de amor

Después de su participación en el Benidorm Fest en 2022, edición de la que se retiró por el uso de autotune, ahora vuelve a la carga al concurso sin tanto artificio y con sones más latinos y urbanos alejados del hyperpop.

Julia Medina y María León - Las damas y el vagabundo

La que fuera participante de OT 2018 vuelve con la cantante mexicana como un himno pop hacia la sororidad femenina ante el despecho de una decepción amorosa común. Sin embargo, Medina lo extrapola a "dos mujeres unidas ante la industria que busca enfrentarlas".

Mayo - Tócame

El concursante de OT 2023 Álvaro Mayo presenta lo que defiende como una "fantasía al estar enamorado" con una base electrónica épica con mucho baile.

Mikel Herzog Jr. - Mi mitad

El hijo del compositor Mikel Herzog presenta una canción potente en la que se abre ante sus seguidores sobre ese conflicto interno que tiene como artista él mismo haciendo gala de su potencia vocal.

Miranda! y bailamamá - Despierto amándote

El dúo argentino se une a Óscar Ferrer, vocalista de Varry Brava en su proyecto musical bailamamá, para una canción en la que quieren hacer gala del amor "sin prejuicios" en una letra de amor exagerada, con una base rítmica bailable al puro estilo La Casa Azul y haciendo gala de su potencia vocal.

Rosalinda Galán - Mataora

Esta propuesta trae un pasodoble reinventado con el que busca poner el toque folclórico al concuso y que canta al empoderamiento y la apropiación a ese mito de Carmen de Merimée frente al machismo.

The Quinquis - Tú no me quieres

Una canción de despecho que mezcla la voz con esencia flamenca y la base electrónica cercana al breakbeat de este proyecto en el que participa Sergio Sastre, componente de Miss Caffeina.

Tony Grox & LUCYCALYS - T amaré

Esta propuesta mezcla los sones flamencos con la electrónica y lo urbano con una base de palmas rítmicas que busca potenciar ser un himno pegadizo.