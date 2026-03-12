Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Morrissey suspende su concierto en Valencia por el "ruido" de Las Fallas que lo dejaron "en un estado catatónico"
Cultura
Cultura

Morrissey suspende su concierto en Valencia por el "ruido" de Las Fallas que lo dejaron "en un estado catatónico"

El que fuera líder de The Smiths ha cancelado el recital "por falta de sueño".

Marina Prats
Marina Prats
Morrissey en el O2 Arena de Londres este 28 de febrero.
Morrissey en el O2 Arena de Londres este 28 de febrero.Getty Images

Morrissey ha cancelado el concierto previsto en en el Palau de Les Arts de Valencia este jueves "por falta de sueño". En un comunicado, la organización asegurado que el cantante condujo durante dos días desde Milán, donde actuó en sus anteriores conciertos, y que llegó a la ciudad del Turia este miércoles. 

Sin embargo, no ha podido descansar "debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía" que tenían lugar con motivo de la celebración de Las Fallas, algo que indican que le dejó "en un estado catatónico".

Concretamente, el artista ha lanzado dos comunicados publicados en su página web. En un primero, no acababan de confirmar la cancelación del evento, pero sí comunicaban las circunstancias vividas por el que fuera líder de The Smiths, mientras que en el segundo se confirma la suspensión definitiva del concierto, previsto para este jueves a las 20:30h.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", han asegurado en un primer momento. "Antes de partir para el concierto programado para esta noche, por favor, comprueben si el espectáculo sigue siendo posible en estas circunstancias", añadían en un primer comunicado.

El segundo, publicado apenas una hora después, confirmaba los presagios, asegurando que "las circunstancias lo hacen imposible": "El concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto impedido por falta de sueño. Morrissey condujo de Milán a Valencia, pero no ha podido descansar allí debido al ruido. El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible".

La oleada de cancelaciones de los conciertos de Morrisey

La cancelación de esta cita, que daba comienzo a la gira española de presentación de su disco Make-up is a lie con la que pasará previsiblemente por Sevilla y Zaragoza, no pillará por sorpresa a los seguidores ya que las suspensiones de conciertos se han vuelto una dinámica relativamente común en el británico.

De sus últimos 100 conciertos, Morrissey ha cancelado o pospuesto prácticamente la mitad, 49 de ellos, incluyendo varias fechas entre finales de 2025 y principios de 2026, algunos de ellos aludiendo a "agotamiento extremo" o por "reacciones a medicamentos". En total, a lo largo de su carrera, Morrissey ha cancelado unos 400 shows, muchos de ellos reprogramados. 

En algunos de ellos la cancelación se debía a que en el recinto se vendieran productos cárnicos, algo que chocaba frontalmente con el veganismo y el activismo animalista del artista, una causa que ha defendido a lo largo de su carrera con potentes reivindicaciones, por ejemplo, en contra de la tauromaquia.

Por ejemplo, el pasado mes de junio canceló su concierto en el festival madrileño de Noches del Botánico debido a una "sinusitis aguda". No era la primera vez que el artista sufría de estos achaques de salud, que le llevaron a cancelar el pasado año varios conciertos de su gira estadounidense. En 2023 el artista reveló que "casi muere" a causa de una úlcera sangrante, esófago de Barrett, conmoción cerebral y una doble neumonía, lo que hizo que cancelara varios conciertos y permaneciese hospitalizado.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos