Morrissey suspende su concierto en Valencia por el "ruido" de Las Fallas que lo dejaron "en un estado catatónico"

Morrissey ha cancelado el concierto previsto en en el Palau de Les Arts de Valencia este jueves "por falta de sueño". En un comunicado, la organización asegurado que el cantante condujo durante dos días desde Milán, donde actuó en sus anteriores conciertos, y que llegó a la ciudad del Turia este miércoles.

Sin embargo, no ha podido descansar "debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía" que tenían lugar con motivo de la celebración de Las Fallas, algo que indican que le dejó "en un estado catatónico".

Concretamente, el artista ha lanzado dos comunicados publicados en su página web. En un primero, no acababan de confirmar la cancelación del evento, pero sí comunicaban las circunstancias vividas por el que fuera líder de The Smiths, mientras que en el segundo se confirma la suspensión definitiva del concierto, previsto para este jueves a las 20:30h.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", han asegurado en un primer momento. "Antes de partir para el concierto programado para esta noche, por favor, comprueben si el espectáculo sigue siendo posible en estas circunstancias", añadían en un primer comunicado.

El segundo, publicado apenas una hora después, confirmaba los presagios, asegurando que "las circunstancias lo hacen imposible": "El concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto impedido por falta de sueño. Morrissey condujo de Milán a Valencia, pero no ha podido descansar allí debido al ruido. El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible".

La oleada de cancelaciones de los conciertos de Morrisey

La cancelación de esta cita, que daba comienzo a la gira española de presentación de su disco Make-up is a lie con la que pasará previsiblemente por Sevilla y Zaragoza, no pillará por sorpresa a los seguidores ya que las suspensiones de conciertos se han vuelto una dinámica relativamente común en el británico.

De sus últimos 100 conciertos, Morrissey ha cancelado o pospuesto prácticamente la mitad, 49 de ellos, incluyendo varias fechas entre finales de 2025 y principios de 2026, algunos de ellos aludiendo a "agotamiento extremo" o por "reacciones a medicamentos". En total, a lo largo de su carrera, Morrissey ha cancelado unos 400 shows, muchos de ellos reprogramados.

En algunos de ellos la cancelación se debía a que en el recinto se vendieran productos cárnicos, algo que chocaba frontalmente con el veganismo y el activismo animalista del artista, una causa que ha defendido a lo largo de su carrera con potentes reivindicaciones, por ejemplo, en contra de la tauromaquia.

Por ejemplo, el pasado mes de junio canceló su concierto en el festival madrileño de Noches del Botánico debido a una "sinusitis aguda". No era la primera vez que el artista sufría de estos achaques de salud, que le llevaron a cancelar el pasado año varios conciertos de su gira estadounidense. En 2023 el artista reveló que "casi muere" a causa de una úlcera sangrante, esófago de Barrett, conmoción cerebral y una doble neumonía, lo que hizo que cancelara varios conciertos y permaneciese hospitalizado.