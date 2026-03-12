La prensa británica revela cuál es la costa más barata de España para veranear: 315 días de sol al año, la mayor laguna salada de Europa y 240 kilómetros de playas

Llega el buen tiempo y con él se acerca el esperado verano y las vacaciones. Algunas de las playas más visitadas de España por los turistas y veraneantes suelen ser destinos como la Playa de Poniente en Benidorm o la Playa de la Malagueta en Málaga, las cuales cuentan con una gran masificación turística durante las fechas veraniegas.

Sin embargo, además de esos destinos más populares y conocidos, también hay otras zonas que cuentan con playas espectaculares y con un precio mucho más atractivo para nuestro bolsillo, tal y como recogen en el medio británico Daily Mail, donde revelan, en base a un estudio publicado, cuál es "la costa más barata de España".

Se trata de la Costa Cálida, situada en la región sureste de Murcia, la cual cuenta con más de 150 millas de playas (241,402 kilómetros). "Con aguas cristalinas, playas doradas y vacaciones a partir de 450 libras (521,59 euros), una de las costas más baratas de España ha surgido como una opción económica para las vacaciones de verano", señalan desde el diario, que destaca que la zona cuenta también con una laguna que es conocida por ser el lago de agua salada más grande de Europa.

Algunas de las características que destacan desde el Daily Mail son "sus aguas poco profundas y generalmente más cálidas" perfectas para realizar actividades deportivas acuáticas como la natación, así como "su ambiente relajado en comparación con algunos de los puntos más concurridos de España."

Además, al igual que en la gran parte del territorio español, este punto también destaca por su buen clima y días soleados. De hecho, se estima que la región cuenta con alrededor de 315 días soleados al año.

Junto con la playa murciana de la Costa Cálida, el periódico británico también destaca por su precio otras zonas españolas, como la Costa Brava, donde según las estimaciones del estudio que señala, los precios son de en torno a unas 471 libras por persona (546,03 euros), la Costa de Almería o la Costa Dorada.

El estudio fue realizado y publicado por TravelSupermarket, el cual analizó "todos los clics de vacaciones en el sitio web de comparación de precios de vacaciones entre el 10 de abril de 2025 y el 9 de marzo de 2026, en todas las duraciones, tipos de viajeros, regímenes de alojamiento, clasificaciones de estrellas y puntos de partida."