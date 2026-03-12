Silvia Abascal, nominada tres veces al Goya, destapa lo que hay detrás de las invitaciones a este premio
Ha explicado cómo y por qué van a los Goya los miembros de la industria.
La actriz Silvia Abascal, académica y nominada al Goya en tres ocasiones, ha desvelado lo que hay detrás de la ausencia de muchos actores, actrices y miembros de la industria del cine en los premios Goya.
A raíz de la polémica por la visibilidad que se le da a los creadores de contenido en detrimento de actores y actrices, Abascal ha explicado que ella este año ha tenido que ver la gala en su casa en pijama.
Lo sorprendente es que ha desvelado que hay un cupo de entradas que van por sorteo y que, como le ha ocurrido a ella en este caso, si no te toca no puedes asistir a la gala siendo académica y habiendo sido nominada al Goya en tres ocasiones.
Ha explicado que como no hay sitio para todos se hace un sorteo de entradas: "Yo disfruto un montón cuando voy a la gala, pero cuando me toca en casa en pijama, como este año, feliz".
"Soy académica, tengo tres nominaciones al Goya, no tenía entrada. Que no había, que entraba en un sorteo. Y luego ves, ¿no? La gente que va, todo el acceso, que a mí me da igual. Las actrices tendremos que ir todas a una gala de influencers", ha afirmado Abascal.
Influencers en festivales
Sobre si la presencia de los influencers en los festivales y entregas de premios hará que haya más gente viendo cine español, Silvia Abascal es tajante: "No, porque recomienda Ocho apellidos vascos, que eso ya pasó y entonces el público español dice: esta no la puedo ir a ver".
Un comentario que ha referencia a las palabras de una creadora de contenido que recomendó en la alfombra roja del festival de cine de Málaga de 2026 "la última de Ocho apellidos vascos".
Después ha abordado un tema candente en la industria del cine y la televisión: la contratación de personas acorde al número de seguidores en redes sociales. "No me puedo creer que busque un actor o lo contrate por el número de seguidores que tenga", ha comentado.
También ha explicado que ahora en la industria, por contrato, las productoras y las plataformas meten la promoción en los contratos: "El hecho de coger tú dices tú tienes una serie, la tienes que promocionar, y en contrato te ponen 'hay que subir tantos stories' hay que no sé qué".
"Siento que el se dedica a esto seriamente y sobre todo, que sabe de actores, no lo coge por el número de seguidores. Hay tanto enorme actor que tiene un número de seguidores bajito", ha sentenciado Abascal en una jornada organizada por Diario Sur.